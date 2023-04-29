Тайна самой страшной техногенной катастрофы в истории

3 декабря 1984 года утечка 45 тонн токсичного газа на заводе «Юнион карбайд» в индийском городе Бхопал привела к самой страшной в истории промышленной катастрофе, потрясшей весь мир. Газ быстро распространился над густонаселенными районами вокруг завода, убивая тысячи людей и создавая панику. Выжившие свидетели трагедии до сих пор задаются вопросом, как такое могло произойти, и кто несет ответственность за случившееся.

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Роковое стечение обстоятельств

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Сегодня многие исследователи считают, что завод «Юнион карбайд» был обречен почти с самого начала. Американская компания построила фабрику по производству пестицидов в 1970-х годах, полагая, что Индия представляет собой огромный неосвоенный рынок для сбыта продукции по борьбе с вредителями. Однако продажи так и не оправдали ожиданий: у индийских фермеров, борющихся с засухой и наводнениями, не было денег на покупку дорогих товаров. Завод, который так и не заработал на полную мощность, оказался убыточным предприятием.

Спустя тридцать лет после Бхопальской катастрофы независимые журналисты провели собственное расследование, опираясь на документы компании, интервью с представителями химической отрасли, а также воспоминания очевидцев. Бывшие сотрудники предприятия сообщили, что первоначальную утечку метилизоцианата обнаружили еще вечером 2 декабря. Начальник смены подумал, что это была утечка воды, и пообещал разобраться с проблемой после перерыва на чай. В течение следующего часа реакция, происходящая в резервуаре, вышла из-под контроля. Утечка началась примерно через два часа после того, как рабочий, чья подготовка не соответствовала первоначальным стандартам завода, получил приказ от руководителя промыть трубу, не запечатанную должным образом. Эта процедура была запрещена правилами завода. Сотрудники считают, что наиболее вероятным источником загрязнения, вызвавшего реакцию, стала жидкость из этой трубы. Три основные системы безопасности не смогли справиться с критическими условиями. Одна из них и вовсе была неработоспособна, а вторая была временно выведена из строя на техническое обслуживание. Кроме того, на заводе в Бхопале не существовало компьютерной системы, которую другие предприятия используют для мониторинга своих функций и быстрого оповещения персонала об утечках. Руководство полагалось на то, что рабочие сами почувствуют выброс метилизоцианата – в этом случае их глаза начали бы слезиться. Наконец, квалифицированных работников насчитывалось меньше необходимого. В 1983 году персонал был сокращен с двенадцати до шести операторов в смену.

Жизнь после аварии

Когда случилась катастрофа, никто не имел точного представления, что именно происходит. Люди начали умирать, многие из них ужасно мучились. По воспоминаниям свидетелей, некоторые страдали от рвоты, бились в конвульсиях и падали замертво. Другие задыхались или умирали в давке. Люди пытались как можно скорее покинуть страшное место, в толпе терялись дети. Жертвы катастрофы в Бхопале были брошены на произвол судьбы. Впоследствии руководство корпорации «Юнион карбайд» неоднократно отказывалось выполнять юридические и моральные обязательства перед пострадавшими.

Данные о погибших в ночь катастрофы разнятся. Представители завода называли цифру в 3 800 человек. Муниципальные служащие, которые собственными руками подбирали тела, грузили их на грузовики для захоронения в братских могилах или для сожжения на массовых кострах, считают, что жертв было почти в пять раз больше. Выжившие, основываясь на количестве проданных в городе саванов, утверждают, что за первую неделю погибло около 8 000 человек. Окончательное число погибших, по примерным оценкам, составляло до 20 000 индийцев. Около полумиллиона выживших всю оставшуюся жизнь страдали от проблем с дыханием, раздражения глаз или слепоты и других заболеваний. Многим была присуждена скромная денежная компенсация, не покрывавшая всех расходов на лечение.