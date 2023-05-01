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Что на самом деле мы празднуем 1 мая

День труда отмечают не только в России. О происхождении праздника читайте в материале "Рамблера".

Что на самом деле мы празднуем 1 мая
© Picryl

Международным днем солидарности трудящихся, также известным как День труда, 1 мая стал в конце XIX века в результате борьбы за улучшение условий труда и борьбы за восьмичасовой рабочий день.

Первомайские демонстрации начались в 1890 году, когда Американская федерация труда решила провести национальную забастовку с требованием ввода восьмичасового рабочего дня. В результате столкновений с полицией погибли несколько человек, но в конечном итоге восьмичасовой рабочий день был введен.

В 1889 году на международной конференции в Париже было принято решение установить Международный день солидарности трудящихся в память о событиях в Чикаго. С тех пор этот день стал символом борьбы за права работников и принятия законов, защищающих их интересы.

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В России 1 мая был официально утвержден как праздник в 1918 году, после Октябрьской революции. В СССР этот день был выходным и проводились массовые демонстрации, посвященные достижениям советской власти в области труда и промышленности. После распада СССР празднование 1 мая в РФ было отменено, однако в 1992 году он был восстановлен как рабочий день. В настоящее время 1 мая является официальным выходным днем в большинстве стран мира, включая Россию.

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