Хоер-Верде: куда таинственным образом пропали жители целой деревни

Внезапные исчезновения целых деревень и населенных пунктов являются одной из многочисленных загадок нашего мира. Подобные происшествия порождают мифы и невероятные легенды, которые передают из уст в уста многие поколения. Рассказываем об одном из таких странных инцидентов в материале «Рамблера».

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История исчезновения жителей деревни Хойер-Верде в Бразилии похожа на сюжет фильма ужасов, однако тот факт, что все это произошло в реальности, пугает гораздо больше выдумок сценаристов. В феврале 1923 года группа туристов случайно забрела в небольшую деревеньку Хоер-Верде, чтобы немного передохнуть и поесть. Уставшие путники были уверены, что найдут в поселении ночлег и немного еды, а также смогут познакомиться с местными жителями.

Правда, надежды путешественников не оправдались — зайдя на территорию деревни, они были ошеломлены увиденным. Поселение было абсолютно пустым, там не было людей, животных, и даже не было слышно пения птиц или стрекотания насекомых.

Испуганные туристы приняли решение покинуть деревню и сообщить о случившемся в полицию. На место была направлена группа солдат национальной армии Бразилии для проведения расследования.

Прибывшие на место солдаты подтвердили все, сказанное туристами — деревня действительно была совершенно пустой, однако все выглядело так, как-будто люди покинули свои дома совсем недавно: кое-где на огне готовилась еда, были включены радиоприемники, сушилось белье. Отряд также обнаружил несколько ружей, из которых, как выяснилось, недавно производились выстрелы, а в здании школы на доске были написаны слова: «Спасения нет».