Как наказывали провинившихся женщин в гареме султана

При слове «гарем» воображение тут же рисует несколько десятков прекрасных девушек, которые находятся в ожидании благосклонности восточного правителя. На самом же деле порой в «золотых клетках» на протяжении многих лет томились сотни девушек, не имеющих даже надежды на то, чтобы хоть как-то изменить свою жизнь. Наложниц, конечно, могли выгнать из гарема, но происходило это не так уж и часто.

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Гаремы существовали во многих странах мира. Учёные-историки считают, что их возникновение — закономерный процесс, который обусловлен, в первую очередь, недостатком мужчин. Несколько сотен лет назад войны были явлением привычным, забирающим жизни представителей сильного пола. Но только арабские халифы и турецкие султаны стремились таким образом показать своё могущество и достаток.

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Стоит отметить, что жизнь в роскоши для наложниц являлась довольно непростым испытанием. Как минимум из-за того, что в равном положении находились ещё несколько десятков дам. Чтобы хоть как-то отличаться на фоне остальным, требовалось плести интриги, строить козни, устраивать скандалы и «ставить на место» наглых «выскочек».

В гареме всем заправляла мать правителя. Её называли «валиде-султан». Она должна была следить за дисциплиной. С учётом того, что коллектив был сугубо женский, то без дела валиде-султан сидеть не приходилось. Ни в коем случае нельзя было допускать драк. Правда, порой потасовки всё-таки случались.

За такое поведение наложницу могли запросто изгнать из гарема. Наказание считалось наиболее серьёзным. Во-первых, для девушки приказ покинуть гарем означал расставание с жизнью в достатке. Во-вторых, тяготила неизвестность. Девушки, которым грозило изгнание, просто не представляли, чем будут заниматься на «большой земле». Сидеть и ждать, пока тебя в свои покои пригласит султан, — так себе профессия.