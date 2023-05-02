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Москвичи назвали любимые блюда в известной советской закусочной

Любимые блюда известной советской закусочной назвали фолловеры группы «Московские переулки» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Речь шла о закусочной при ресторане «Прага», которая особенно прославилась бульоном и шпикачками.

Москвичи назвали любимые блюда в известной советской закусочной
© Мослента

«Каждый поход в эту закусочную был праздником. Любимым блюдом был золотистый говяжий бульон с яйцом, фирменные пирожки из слоеного теста с мясом, толстые чешские шпикачки с кусочками сала внутри и длинные тонкие подкопченные сосиски», «Из меню помню только шпикачки. Вкусные были», «Знаковое место. При входе был буфет со всевозможными винами на розлив», «Замечательная закусочная. Какой там был вкусный бульон и пирожки», «Помимо бульона, пирожков и шпикачек с тушеной капустой, помню еще шницель», «Подавали там и бифштекс с яйцом. Его вкуса не забыть», «Котлеты по-пражски вкусные были еще», — написали пользователи сети.

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