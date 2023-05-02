$80.51-1.0588.37-1.83

День Ивана Ветхопещерника: что нельзя делать 2 мая

2 мая православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Палеолаврита. В народе этот день именуют днем Ивана Ветхопещерника.

День Ивана Ветхопещерника: что нельзя делать 2 мая
© Unsplash

Сегодня отмечают именины Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

Подробнее о том, что нельзя делать 2 мая, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 2 мая

Сегодня нельзя ходить в грязной одежде, а также надевать вещи, которые были надеты накануне. 2 мая важно носить новую и свежую одежду.

Сегодня запрещено отказывать в помощи и милостыне. Иначе можно оказаться на месте просящего.

2 мая нельзя ссориться. Особенно с семьей, друзьями и начальством. Конфликт может оказаться затяжным.

Не стоит приступать к новым делам – они обернутся провалом.

2 мая запрещено отправляться в путешествия и дальние поездки. Это чревато неоправданными денежными тратами и проблемами в дороге.

3 приметы, которые имеют научное объяснение

Приметы

Если облака плывут по небу быстро – дождя не будет.

Вороны летают стаями, значит, грядет пасмурная погода.

Если над головой пролетела кукушка – это к счастью.

Покормить бездомных животных и диких птиц – к богатству.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий