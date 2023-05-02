День Ивана Ветхопещерника: что нельзя делать 2 мая
2 мая православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Палеолаврита. В народе этот день именуют днем Ивана Ветхопещерника.
Сегодня отмечают именины Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.
Подробнее о том, что нельзя делать 2 мая, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 2 мая
Сегодня нельзя ходить в грязной одежде, а также надевать вещи, которые были надеты накануне. 2 мая важно носить новую и свежую одежду.
Сегодня запрещено отказывать в помощи и милостыне. Иначе можно оказаться на месте просящего.
2 мая нельзя ссориться. Особенно с семьей, друзьями и начальством. Конфликт может оказаться затяжным.
Не стоит приступать к новым делам – они обернутся провалом.
2 мая запрещено отправляться в путешествия и дальние поездки. Это чревато неоправданными денежными тратами и проблемами в дороге.
Приметы
Если облака плывут по небу быстро – дождя не будет.
Вороны летают стаями, значит, грядет пасмурная погода.
Если над головой пролетела кукушка – это к счастью.
Покормить бездомных животных и диких птиц – к богатству.