День Ивана Ветхопещерника: что нельзя делать 2 мая

2 мая православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Палеолаврита. В народе этот день именуют днем Ивана Ветхопещерника.

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Сегодня отмечают именины Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.

Подробнее о том, что нельзя делать 2 мая, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 2 мая

Сегодня нельзя ходить в грязной одежде, а также надевать вещи, которые были надеты накануне. 2 мая важно носить новую и свежую одежду.

Сегодня запрещено отказывать в помощи и милостыне. Иначе можно оказаться на месте просящего.

2 мая нельзя ссориться. Особенно с семьей, друзьями и начальством. Конфликт может оказаться затяжным.

Не стоит приступать к новым делам – они обернутся провалом.

2 мая запрещено отправляться в путешествия и дальние поездки. Это чревато неоправданными денежными тратами и проблемами в дороге.

Приметы

Если облака плывут по небу быстро – дождя не будет.

Вороны летают стаями, значит, грядет пасмурная погода.

Если над головой пролетела кукушка – это к счастью.