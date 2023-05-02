Медведь напугал мужчину, выпрыгнув на него из мусорного бака

"Кто сказал, что школьные директора не заслуживают выплат за работу в опасных условиях?" – подписал ролик автор.

На кадрах можно увидеть, как мужчина подходит к мусорному баку, снимает стоппер, чтобы открыть его, и через мгновенье на него выпрыгивает медведь. После этого Марш и зверь разбежались в разные стороны.