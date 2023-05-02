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Медведь напугал мужчину, выпрыгнув на него из мусорного бака

Директор начальной школы Джеймс Марш в Западной Вирджинии, США, обнаружил на заднем дворе учебного учреждения медведя. Видео в социальных сетях опубликовал Совет по образованию Округа Николас.

"Кто сказал, что школьные директора не заслуживают выплат за работу в опасных условиях?" – подписал ролик автор.

Медведь на Дальнем Востоке вышел из спячки и удивился снегу

На кадрах можно увидеть, как мужчина подходит к мусорному баку, снимает стоппер, чтобы открыть его, и через мгновенье на него выпрыгивает медведь. После этого Марш и зверь разбежались в разные стороны.

Ранее медведь в Канаде залез в автомобиль и выпил 69 банок газировки.

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