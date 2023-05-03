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Окликание предков: что нельзя делать 3 мая

3 мая православные верующие чтят память преподобного Феодора Трихины. В народе этот день именуют днем Окликания предков.

Окликание предков: что нельзя делать 3 мая
© Unsplash

Сегодня принято вспоминать умерших родных и близких: ставить свечи за упокой и молиться. Наши предки верили, что, если не сделать этого, родственники явятся во сне и попробуют забрать с собой.

Подробнее о том, что нельзя делать 3 мая, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 мая

Сегодня нельзя планировать стирку – можно навлечь бессонницу.

Не стоит прикасаться к воде, чтобы не потревожить Водяного духа. По этой же причине не рекомендуется поливать комнатные растения. Считается, что это может разозлить Водяного, и он принесет бедность в семью.

3 мая не рекомендуется садиться за стол трем женщинам одновременно. В противном случае, они могут разругаться.

Сегодня нельзя надевать вещи наизнанку – это к плохому самочувствию.

Если есть кошка, нельзя, чтобы она спала с детьми в одной кровати. Животное может забрать силы малышей.

3 приметы, которые имеют научное объяснение

Приметы

Идет дождь и сверкает молния – вскоре погода будет ясная.

Если маргаритки головы склонили, грядет плохая погода.

Пересушенная почва – к плохому урожаю.

Если соловей поет в деревьях без листвы, это также к скудному урожаю.

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