Окликание предков: что нельзя делать 3 мая
3 мая православные верующие чтят память преподобного Феодора Трихины. В народе этот день именуют днем Окликания предков.
Сегодня принято вспоминать умерших родных и близких: ставить свечи за упокой и молиться. Наши предки верили, что, если не сделать этого, родственники явятся во сне и попробуют забрать с собой.
Подробнее о том, что нельзя делать 3 мая, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 3 мая
Сегодня нельзя планировать стирку – можно навлечь бессонницу.
Не стоит прикасаться к воде, чтобы не потревожить Водяного духа. По этой же причине не рекомендуется поливать комнатные растения. Считается, что это может разозлить Водяного, и он принесет бедность в семью.
3 мая не рекомендуется садиться за стол трем женщинам одновременно. В противном случае, они могут разругаться.
Сегодня нельзя надевать вещи наизнанку – это к плохому самочувствию.
Если есть кошка, нельзя, чтобы она спала с детьми в одной кровати. Животное может забрать силы малышей.
Приметы
Идет дождь и сверкает молния – вскоре погода будет ясная.
Если маргаритки головы склонили, грядет плохая погода.
Пересушенная почва – к плохому урожаю.
Если соловей поет в деревьях без листвы, это также к скудному урожаю.