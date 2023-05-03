4 веских причины завести копилку, даже если вы уже выросли

Копилка – эффективный инструмент, который помогает сохранять сбережения не только в школьные времена, но и во взрослом возрасте.

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Казалось бы, зачем заводить копилку, если в эпоху онлайн-банков откладывать деньги можно прямо в мобильном приложении? Однако у копилки есть свои весомые преимущества.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Вы контролируете неуловимую часть финансов

А именно – монеты. Сегодня, когда большинство людей пользуется банковскими картами, монеты остаются забытыми на дне сумок и в карманах курток. Куда грамотнее отправить их в копилку.

Вы копите без усилий

Отправляя монеты в копилку, вы едва ли почувствуете, что ограничиваете себя в чем-то. А между тем, регулярно пополняя копилку монетами, возможно накопить неплохую сумму и потратить ее на те или иные нужды.

Вы геймифицируете процесс накопления

Перечислять n-нную сумму на сберегательный счет совсем не так увлекательно, как класть деньги в осязаемую копилку. Чтобы усилить азарт, ставьте себе реальные цели. Например, класть в копилку ежедневно по 100 рублей. Или же заполнить банку в течение двух месяцев.

Вы подаете хороший пример детям