4 веских причины завести копилку, даже если вы уже выросли
Копилка – эффективный инструмент, который помогает сохранять сбережения не только в школьные времена, но и во взрослом возрасте.
Казалось бы, зачем заводить копилку, если в эпоху онлайн-банков откладывать деньги можно прямо в мобильном приложении? Однако у копилки есть свои весомые преимущества.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Вы контролируете неуловимую часть финансов
А именно – монеты. Сегодня, когда большинство людей пользуется банковскими картами, монеты остаются забытыми на дне сумок и в карманах курток. Куда грамотнее отправить их в копилку.
Вы копите без усилий
Отправляя монеты в копилку, вы едва ли почувствуете, что ограничиваете себя в чем-то. А между тем, регулярно пополняя копилку монетами, возможно накопить неплохую сумму и потратить ее на те или иные нужды.
Вы геймифицируете процесс накопления
Перечислять n-нную сумму на сберегательный счет совсем не так увлекательно, как класть деньги в осязаемую копилку. Чтобы усилить азарт, ставьте себе реальные цели. Например, класть в копилку ежедневно по 100 рублей. Или же заполнить банку в течение двух месяцев.
Вы подаете хороший пример детям
Отправляя деньги в копилку, рассказывайте детям о том, почему вы экономите на сиюминутных удовольствиях и что сможете купить, если будете продолжать в том же духе. Ваш пример поможет детям ответственнее относиться к деньгам, а также с ранних лет осознавать, каким трудом они зарабатываются.