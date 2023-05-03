Стесняющемуся пригласить коллегу на свидание мужчине дали совет

Мужчине, который стесняется пригласить на свидание понравившуюся на работе девушку, порекомендовали не зацикливаться на романтике и игнорировать наставления родственников. Такой советКолин Нолан в авторской колонке для Daily Mirror.

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Мужчина, обратившийся к ней за консультацией, признался, что стесняется заговорить с новой сотрудницей на работе, поскольку считает ее своим идеалом и боится получить отказ. Ситуация осложняется тем, что когда-то она училась в той же школе, что и его сестры. Они до сих пор не могут простить ей жалобу, которую та написала в школьную администрацию, и называют ее слишком эгоистичной и высокомерной для него.

Нолан посоветовала мужчине игнорировать мнение сестер: им давно пора повзрослеть и забыть школьные обиды. Выбор партнера — его дело, поэтому не следует слушать наставления родственников, которые к тому же могут быть не объективными.

Коуч рекомендовала не зацикливаться на романтике, а постараться подружиться с понравившейся девушкой. Она объяснила, что мысль о необходимости пригласить ее на свидание оказывает слишком большое давление, тогда как беседа во время перерыва на кофе станет легким способом сблизиться. Когда дружеская связь будет налажена, продолжила Нолан, приглашение поесть или выпить после работы будет естественным и непринужденным.