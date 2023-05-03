Почему ученые считают, что Македонского похоронили заживо

Причины смерти Александра Македонского не дают покоя даже современным ученым.

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С развитием медицины выдвигаются все новые версии загадочной болезни полководца.

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Мало того, есть предположение, что Македонский был еще жив, когда его наконец похоронили.

Обстоятельства смерти полководца

Великий полководец Александр Македонский ушел из жизни молодым. На момент смерти ему исполнилось всего 32 года. Но не только благодаря возрасту ученым не дает покоя причины, по которым Македонский покинул этот мир. Среди основных симптомов, которые наблюдались у военачальника в последние дни, историки называют лихорадку. Если верить Питеру Грину, автору книги «Александр Македонский», высокая температура держалась у Македонского на протяжении нескольких дней.

Александр Македонский понял, что все серьезно, только тогда, когда слег. Его наполовину парализовало, пропала речь. Македонский был лишен возможности достойно попрощаться со своими воинами. Те вереницей проходили мимо постели полководца, а он лишь мог приветствовать их взглядом. В первой половине июня 323 до н.э. Александр Македонский навсегда закрыл глаза. Тело его поместили на катафалк, где оно и пролежало не одну неделю.

«Живой» труп

Дело в том, что заниматься похоронами попросту было некогда. Как утверждал римский историк Курций Руф, «мысли всех были заняты разрешением вопросов об устройстве государства». Казалось бы, жаркий климат должен был уничтожить тело усопшего, но, когда друзья Македонского, наконец, осмотрели его, оно было абсолютно не тронуто тлением. Египтяне и халдеи, которым было доверено приготовить труп к погребению, не осмеливались дотронуться до него: им чудилось, что Александр дышит.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не прорицатель Аристандр из Тельмесса, который заявил, что земля, принявшая тело Александра Македонского, будет непобедимой. С этого момента за телом полководца началась охота, которая снова отложила похороны. Самым смекалистым оказался соратник Македонского Птолемей, изготовивший муляж тела, за которым гнались его соперники. Между тем настоящий труп Птолемей вывез в Египет.

Версии заболеваний

Как до, так и после похорон Александра Македонского количество версий по поводу его внезапной гибели только увеличивалось. Согласно самым популярным из них, Македонский скончался вследствие малярии, пневмонии, лейкемии или какого-то другого онкологического заболевания. Некоторые исследователи уверены в том, что полководец сам отравился зимовником, который использовался в качестве слабительного средства, или был отравлен своим врагом Антипатром.