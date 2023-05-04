Тайные похороны Сталина: почему вождя хоронили дважды

Вождь народов Иосиф Сталин скончался вечером 5 марта 1953 года. О смерти главы государства советские граждане узнали утром следующего дня, после чего вся страна погрузилась в траур. Эта новость настолько потрясла жителей СССР, что многие не могли сдержать слёз и рыдали прямо у радиоприёмников. Не удивительно, что и прощание с национальным лидером стало одним из самых трогательных мероприятий в советской истории.

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Прощание со Сталиным было организовано в Колонном зале Дома союзов. Длилось оно ровно три дня и три ночи (за это время у гроба генералиссимуса побывало около двух миллионов человек), после чего тело вождя было помещено в Мавзолей. Решение о том, Иосиф Виссарионович станет «соседом» Владимира Ленина, было принято до кончины вождя. Не удивительно, что в лаборатории к бальзамированию были готовы приступить уже через два часа после смерти Сталина. Также оперативно заменили надпись на Мавзолее — вместо «Ленин» появилась «Ленин Сталин».

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Но вскоре после смерти вождя началась кампания по развенчанию культа личности. В 1956 году на закрытом заседании ХХ съезда КПСС Никита Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», после чего нахождение тела Сталина в Мавзолее по соседству с Лениным стало невозможным. Вопрос захоронения экс-главы государства стал считаться лишь делом времени.

Все необходимые формальности были соблюдены через пять лет. На ХХII съезде КПСС было решено, что Иосиф Сталин допустил «серьёзные нарушения ленинских заветов», в результате чего данные проступки «делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее».