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Проклов день: что нельзя делать 4 мая

4 мая отмечается народный праздник Проклов день, названный в честь христианского мученика Прокла, чью память в этот день чтут православные. Также в эту дату было принято отпугивать злых духов. О том, что можно и нельзя делать 4 мая — в материале "Рамблера".

Проклов день: что нельзя делать 4 мая
© Unsplash

Наши предки в этот день с утра выходили к западному краю своей деревни и произносили заговор. Считалось, что это отпугивает злых духов. Потом они возвращались домой и готовили гостинцы для Домового — его почитали как защитника дома. Обычно ему ставили молоко и печенье или пироги на самую высокую мебель в доме, в старину ей была печка.

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Чтобы не впустить нечистую силу, наши предки держали закрытыми окна и двери. Считалось, что вечером злые духи ослабевали, поэтому люди выходили на улицы и праздновали окончание дня: собирались в гости и водили хороводы.

Что нельзя делать 4 мая

В эту дату запрещалось вредить природе: рубить деревья, охотиться на животных, рыбачить и собирать растения. Наши предки верили, что это приведет к бедности. Также не стоит купаться в озерах и прудах — могут появиться проблемы на работе.

Не стоит в этот день заправлять постель бельем красного цвета. Если поспать на нем, то это приведет к неудачам в любви. Семейный разлад может привести к болезням, поэтому ссориться с близкими сегодня нельзя.

Народные приметы на 4 мая

  • Цветы на черемухе предвещают сырое лето
  • Если услышали гром, ждите хороший урожай
  • Пошел мелкий дождь — скоро будет буря
  • Если выросло много щавеля, то зимой будет тепло и много снега
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