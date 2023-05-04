Проклов день: что нельзя делать 4 мая
4 мая отмечается народный праздник Проклов день, названный в честь христианского мученика Прокла, чью память в этот день чтут православные. Также в эту дату было принято отпугивать злых духов. О том, что можно и нельзя делать 4 мая — в материале "Рамблера".
Наши предки в этот день с утра выходили к западному краю своей деревни и произносили заговор. Считалось, что это отпугивает злых духов. Потом они возвращались домой и готовили гостинцы для Домового — его почитали как защитника дома. Обычно ему ставили молоко и печенье или пироги на самую высокую мебель в доме, в старину ей была печка.
Чтобы не впустить нечистую силу, наши предки держали закрытыми окна и двери. Считалось, что вечером злые духи ослабевали, поэтому люди выходили на улицы и праздновали окончание дня: собирались в гости и водили хороводы.
Что нельзя делать 4 мая
В эту дату запрещалось вредить природе: рубить деревья, охотиться на животных, рыбачить и собирать растения. Наши предки верили, что это приведет к бедности. Также не стоит купаться в озерах и прудах — могут появиться проблемы на работе.
Не стоит в этот день заправлять постель бельем красного цвета. Если поспать на нем, то это приведет к неудачам в любви. Семейный разлад может привести к болезням, поэтому ссориться с близкими сегодня нельзя.
Народные приметы на 4 мая
- Цветы на черемухе предвещают сырое лето
- Если услышали гром, ждите хороший урожай
- Пошел мелкий дождь — скоро будет буря
- Если выросло много щавеля, то зимой будет тепло и много снега