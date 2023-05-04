Самая «позорная» профессия в СССР: сколько платили натурщицам

Натурщицами издавна называли женщин, позирующих авторам при создании художественных полотен, скульптур. Наряду с красками, кистями, мольбертами, они являются неотъемлемой частью художественной мастерской, помогают ученикам наглядно оценить пропорции тела, рассмотреть мельчайшие нюансы. Стоит процитировать поэта Уильяма Блэйка, который считал, что искусство немыслимо без обнаженной красоты.

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Превратности профессии

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Позировать художнику часами, находясь в определенной позе, задача, требующая физического и нервного напряжения. Для шедевров, украшающих галереи, музеи, некогда позировали реальные, земные женщины. Вопреки расхожему мнению, художники выбирают для работы с натурой самые различные типажи, не всегда отличающиеся роскошными формами и безупречной внешностью.

В Советском Союзе профессия натурщика официально называлась «демонстратор пластических поз», оплачивалась по минимальной ставке – 80-120 рублей (в зависимости от квалификации, стажа, региона), о чем свидетельствует статистический сборник «Социальное развитие СССР». В стране рабочих и крестьян, натурщиц очень не любили, считали бездельницами, не желающими заниматься серьезным делом. Часто, на почасовую подработку приглашались студентки. В профессии оставались только те, кто по-настоящему любил искусство, был готов работать за идею. За позирование в обнаженном виде платили немного больше, но все равно найти хороший типаж, на таких условиях, было сложно. Иногда, преподаватели и студенты доплачивали понравившейся модели, чтобы закончить работу. Самые опытные натурщицы сотрудничали с именитыми художниками, имеющими частные мастерские, и получали неплохие гонорары.

Отношение к натурщицам

Одним из ключевых требований было умение расслабиться, демонстрировать естественность. Пуритане в профессию не шли. Отношения между художниками и моделями складывались профессиональные, не переходящие в дружеские. Это обусловливалось этикетом. Не принято было вести разговоры при позировании. Исключением являлась работа в закрытых мастерских. Там могла установиться более раскованная атмосфера, если она требовалась для сюжета.

По свидетельству выпускников Московского художественного института им. В. И. Сурикова сложно рисовать натурщицу, если чувствуешь раздражение, личную неприязнь. Оптимально, когда модель не вызывает эмоций, может находиться в нужной позе по несколько часов, с небольшими перерывами.