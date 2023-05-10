Какие породы кошек были выведены в России: видео
Россия – страна, которая славится не только своей культурой и историей, но и уникальными породами кошек.
На странице @Petshopblog рассказали, какие породы кошек были выведены в России и в чем их особенности.
Одна из старейших пород, выведенная в России, – Сибирская кошка. Эти животные известны своей толстой и пушистой шерстью, а также имеют необычно большой размер туловища.
Следующая по популярности – Русская голубая кошка. Эта порода была выведана в 1970-х годах в СССР. Животное отличается голубой окраской и спокойным характером.
Подробнее об остальных породах кошек, которые были выведены в России, смотрите в видео.
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