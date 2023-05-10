Россия – страна, которая славится не только своей культурой и историей, но и уникальными породами кошек.

На странице @Petshopblog рассказали, какие породы кошек были выведены в России и в чем их особенности.

Одна из старейших пород, выведенная в России, – Сибирская кошка. Эти животные известны своей толстой и пушистой шерстью, а также имеют необычно большой размер туловища.

Следующая по популярности – Русская голубая кошка. Эта порода была выведана в 1970-х годах в СССР. Животное отличается голубой окраской и спокойным характером.

Подробнее об остальных породах кошек, которые были выведены в России, смотрите в видео.