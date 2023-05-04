Женщина выиграла 53 млн рублей благодаря вещему сну
Жительница австралийского города Мельбурн сорвала джекпот и разбогатела благодаря вещему сну. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, женщине удалось выиграть в лотерею более миллиона австралийских долларов (53,4 миллиона рублей). По ее словам, выигрышную комбинацию чисел она увидела однажды во сне.
"Однажды они привиделись мне, когда я спала. Я запомнила числа из сна и вписала их в лотерейный билет", — поделилась австралийка.
Через некоторое время женщина решила проверить свой аккаунт и узнала, что выиграла в лотерею. Жительница Мельбурна отметила, что еще не знает, на что потратит выигрыш.