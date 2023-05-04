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Женщина выиграла 53 млн рублей благодаря вещему сну

Жительница австралийского города Мельбурн сорвала джекпот и разбогатела благодаря вещему сну. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина выиграла 53 млн рублей благодаря вещему сну
© Unsplash.com

Так, женщине удалось выиграть в лотерею более миллиона австралийских долларов (53,4 миллиона рублей). По ее словам, выигрышную комбинацию чисел она увидела однажды во сне.

"Однажды они привиделись мне, когда я спала. Я запомнила числа из сна и вписала их в лотерейный билет", — поделилась австралийка.

Необычная тактика помогла мужчине выиграть в лотерею

Через некоторое время женщина решила проверить свой аккаунт и узнала, что выиграла в лотерею. Жительница Мельбурна отметила, что еще не знает, на что потратит выигрыш.

Ранее мужчина выиграл 51 млн рублей, но потерял лотерейный билет.

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