Великая Отечественная война: краткая история и основные события ВОВ
Нет такой семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Миллионы погибших, раненных, попавших в плен, эвакуированных – жизнь каждого человека перевернулась, а после войны нужно было найти в себе еще больше сил, чтобы поднять себя и свою страну из руин. Историю Великой Отечественной войны нельзя забывать. «Рамблер» попробует кратко рассказать об основных событиях.
О неизбежной войне в Европе заговорили задолго до ее начала. Историки считают, то избежать ее было невозможно, и отдаленные причины этого можно найти в итогах Первой мировой войны. К войне готовились и в Германии, и в Европе, и в США, и в СССР.
Страны делали усилия по предотвращению войны, но все они лишь оттягивали ее начало, оставляю возможность Гитлеру подготовиться к нападению. Между СССР и Германией 23 августа 1939 года был заключен договор о ненападении, который также получил название – пакт Молотова-Риббентропа. Он помог выиграть почти год на подготовку к войне, хотя этого оказалось катастрофически мало.
Причины Великой Отечественной войны
Главными причинами историки считают:
- смена политического курса, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, стремившиеся пересмотреть результаты Первой мировой войны;
- начало Второй мировой войны, в ходе которой выросли аппетиты Германии;
- уверенность в быстрой победе над СССР, Гитлер рассчитывал оккупировать Советский Союз в течение года;
- недовольство присоединением к СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, хотя это было прописано в соглашениях 1939 года.
Этапы Великой Отечественной войны
В ходе историки выделяют три этапа:
- Начальный период – с 22 июня 1941 по ноябрь 1942 года – когда Красная Армия отступала,
- Коренной перелом – с ноября 1942 по конец 1943 года – когда Красная Армия перешла в наступление,
- Заключительный период – с начала 1944 по май 1945 года – когда Красная Армия завершила разгром фашистских войск.
План «Барбаросса»
План «Барбаросса» получил свое название в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Этот план получалось довольно успешно воплощать в жизнь на начальном этапе войны. Но в какой-то момент Гитлер принял решение отложить наступление на Москву и захватить сначала Донбасс и Кавказ. А в итоге план и вовсе не удалось реализовать.
Битва за Москву
К Москве немецкие войска подошли только осенью 1941 года. Считается, что битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В тяжелых боях, с огромными потерями советским войскам удалось отстоять столицу.
Сталинградская битва
Важнейшее сражение продлилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и послужило началом коренного перелома в войне. Войска бились буквально за каждый дом, остановить наступление противника удалось лишь за пару сотен метров до Волги. Советские войска окружили группировку немецких войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
Битва на Курской дуге
Длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, ключевым стало танковое сражение у села Прохоровка. Курская битва завершила коренной перелом в войне, с этого момента советские войска перешли в наступление.
Прорыв блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, и лишь 27 января 1944 года удалось полностью освободить город из окружения. И хотя прорвать блокадное кольцо получилось 18 января 1942 года, ушел еще почти год на то, чтобы отбросить немецкие войска.
Взятие Берлина
Освободить территорию СССР от немецких войск удалось к 26 марта 44 года, дальше цель стояла одна – двигаться на Берлин. К этому моменту в превосходстве советской армии ни у кого не возникало сомнений, и союзники рискнули открыть второй фронт – 6 июня 1944 года, когда началась Нормандская операция.
В апреле 1954 года девять советских дивизий подошли к Берлину, но первыми смогли водрузить знамя на крышу рейхстага бойцы Егоров и Кантария. Это произошло вечером 30 апреля, но бои продолжались еще два дня и лишь 2 мая защитники Рейхстага сложили оружие.
Итоги Великой Отечественной войны
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года. Советские войска разгромили фашистскую Германию и освободили мир от фашизма.
Самые крупные потери в войне понес Советский Союз. По разным данным, погибло от 20 от 30 миллионов человек, разрушено свыше 1700 населенных пунктов, ущерб стране был нанесен колоссальный.
По итогам войны была создана Организация варшавского договора, куда вошли страны социалистического блока – фактически это вся Восточная Европа. Такое разделение – на страны ОВД и НАТО – существовало вплоть до распада Советского Союза.