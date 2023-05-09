Великая Отечественная война: краткая история и основные события ВОВ

Нет такой семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Миллионы погибших, раненных, попавших в плен, эвакуированных – жизнь каждого человека перевернулась, а после войны нужно было найти в себе еще больше сил, чтобы поднять себя и свою страну из руин. Историю Великой Отечественной войны нельзя забывать. «Рамблер» попробует кратко рассказать об основных событиях.

О неизбежной войне в Европе заговорили задолго до ее начала. Историки считают, то избежать ее было невозможно, и отдаленные причины этого можно найти в итогах Первой мировой войны. К войне готовились и в Германии, и в Европе, и в США, и в СССР.

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Страны делали усилия по предотвращению войны, но все они лишь оттягивали ее начало, оставляю возможность Гитлеру подготовиться к нападению. Между СССР и Германией 23 августа 1939 года был заключен договор о ненападении, который также получил название – пакт Молотова-Риббентропа. Он помог выиграть почти год на подготовку к войне, хотя этого оказалось катастрофически мало.

Причины Великой Отечественной войны

Главными причинами историки считают:

смена политического курса, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, стремившиеся пересмотреть результаты Первой мировой войны;

начало Второй мировой войны, в ходе которой выросли аппетиты Германии;

уверенность в быстрой победе над СССР, Гитлер рассчитывал оккупировать Советский Союз в течение года;

недовольство присоединением к СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, хотя это было прописано в соглашениях 1939 года.

Этапы Великой Отечественной войны

В ходе историки выделяют три этапа:

Начальный период – с 22 июня 1941 по ноябрь 1942 года – когда Красная Армия отступала, Коренной перелом – с ноября 1942 по конец 1943 года – когда Красная Армия перешла в наступление, Заключительный период – с начала 1944 по май 1945 года – когда Красная Армия завершила разгром фашистских войск.

План «Барбаросса»

План «Барбаросса» получил свое название в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Этот план получалось довольно успешно воплощать в жизнь на начальном этапе войны. Но в какой-то момент Гитлер принял решение отложить наступление на Москву и захватить сначала Донбасс и Кавказ. А в итоге план и вовсе не удалось реализовать.

Битва за Москву

К Москве немецкие войска подошли только осенью 1941 года. Считается, что битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В тяжелых боях, с огромными потерями советским войскам удалось отстоять столицу.

Сталинградская битва

Важнейшее сражение продлилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и послужило началом коренного перелома в войне. Войска бились буквально за каждый дом, остановить наступление противника удалось лишь за пару сотен метров до Волги. Советские войска окружили группировку немецких войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Битва на Курской дуге

Длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, ключевым стало танковое сражение у села Прохоровка. Курская битва завершила коренной перелом в войне, с этого момента советские войска перешли в наступление.

Прорыв блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, и лишь 27 января 1944 года удалось полностью освободить город из окружения. И хотя прорвать блокадное кольцо получилось 18 января 1942 года, ушел еще почти год на то, чтобы отбросить немецкие войска.

Взятие Берлина

Освободить территорию СССР от немецких войск удалось к 26 марта 44 года, дальше цель стояла одна – двигаться на Берлин. К этому моменту в превосходстве советской армии ни у кого не возникало сомнений, и союзники рискнули открыть второй фронт – 6 июня 1944 года, когда началась Нормандская операция.

В апреле 1954 года девять советских дивизий подошли к Берлину, но первыми смогли водрузить знамя на крышу рейхстага бойцы Егоров и Кантария. Это произошло вечером 30 апреля, но бои продолжались еще два дня и лишь 2 мая защитники Рейхстага сложили оружие.

Итоги Великой Отечественной войны

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года. Советские войска разгромили фашистскую Германию и освободили мир от фашизма.

Самые крупные потери в войне понес Советский Союз. По разным данным, погибло от 20 от 30 миллионов человек, разрушено свыше 1700 населенных пунктов, ущерб стране был нанесен колоссальный.