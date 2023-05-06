Самые забавные фото мокрых сов, ставшие популярными в соцсетях

Вы когда-нибудь видели мокрых сов? Оказывается, в мокрых совах есть что-то такое, что делает их особенно забавными. Они всегда выглядят немного недовольными, как будто не понимают, почему же они промокли. Какой бы ни была причина, наблюдать за мокрыми совами гораздо интереснее, чем за сухими.