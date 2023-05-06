$76.82-1.7984.91-2.09

Самые забавные фото мокрых сов, ставшие популярными в соцсетях

Вы когда-нибудь видели мокрых сов? Оказывается, в мокрых совах есть что-то такое, что делает их особенно забавными. Они всегда выглядят немного недовольными, как будто не понимают, почему же они промокли. Какой бы ни была причина, наблюдать за мокрыми совами гораздо интереснее, чем за сухими.

На самом деле, совы очень боятся намокнуть, потому что их перья не водонепроницаемые. Переувлажнение перьев приводит к потере тепла животного, поэтому сова может умереть от переохлаждения.

При этом мокрая сова стала мемом в соцсетях, потому что эти птицы в мокром состоянии выглядят очень смешно. "Рамблер" покажет самые причудливые фото намокших сов.

Привычки кошек, которые приводят людей в недоумение

Ранее мы писали о том, почему у собак сухие носы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий