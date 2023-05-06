Самые забавные фото мокрых сов, ставшие популярными в соцсетях
Вы когда-нибудь видели мокрых сов? Оказывается, в мокрых совах есть что-то такое, что делает их особенно забавными. Они всегда выглядят немного недовольными, как будто не понимают, почему же они промокли. Какой бы ни была причина, наблюдать за мокрыми совами гораздо интереснее, чем за сухими.
На самом деле, совы очень боятся намокнуть, потому что их перья не водонепроницаемые. Переувлажнение перьев приводит к потере тепла животного, поэтому сова может умереть от переохлаждения.
При этом мокрая сова стала мемом в соцсетях, потому что эти птицы в мокром состоянии выглядят очень смешно. "Рамблер" покажет самые причудливые фото намокших сов.
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