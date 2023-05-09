Глафира-Горошница: что нельзя делать 9 мая

Православные верующие 9 мая чтят память мученицы Глафиры Амасийской. В народном же календаре этот день именовали Глафирой-Горошницей. Наши предки до появления картофеля считали горох одним из основных продуктов после хлеба и 9 мая этой культуре уделялось особое внимание.

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Также внимательно в Глафирин день относились к ласточкам – согласно поверьям, они возвращались в наши края именно в этот день и те дома, возле или на крыше которых ласточки вили гнезда, были особо защищены от пожаров.

В этот день было запрещено:

Готовить блюда из картофеля – любой прием пищи 9 мая должен был включать в себя блюда из гороха. Ругаться с родственниками или близкими друзьями, в противном случае это грозило разрывом отношений на долгие годы. Плохой приметой считалось делать предложение руки и сердца на Глафиру-Горошницу. Наши предки были убеждены, что такой брак не станет счастливым. В этот день женщины старались не проводить никакие манипуляции с волосами и ногтями – стрижка волос, смена прически или цвета волос, а также маникюр 9 мая – к несчастьям и потере здоровья, согласно приметам. Уборка в шкафах и перекладывания вещей с их привычных мест предвещали проблемы с финансами и неприятности в делах.

Погодные приметы: