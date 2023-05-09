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Глафира-Горошница: что нельзя делать 9 мая

Православные верующие 9 мая чтят память мученицы Глафиры Амасийской. В народном же календаре этот день именовали Глафирой-Горошницей. Наши предки до появления картофеля считали горох одним из основных продуктов после хлеба и 9 мая этой культуре уделялось особое внимание.

Глафира-Горошница: что нельзя делать 9 мая
© Unsplash

Также внимательно в Глафирин день относились к ласточкам – согласно поверьям, они возвращались в наши края именно в этот день и те дома, возле или на крыше которых ласточки вили гнезда, были особо защищены от пожаров.

В этот день было запрещено:

  1. Готовить блюда из картофеля – любой прием пищи 9 мая должен был включать в себя блюда из гороха.
  2. Ругаться с родственниками или близкими друзьями, в противном случае это грозило разрывом отношений на долгие годы.
  3. Плохой приметой считалось делать предложение руки и сердца на Глафиру-Горошницу. Наши предки были убеждены, что такой брак не станет счастливым.
  4. В этот день женщины старались не проводить никакие манипуляции с волосами и ногтями – стрижка волос, смена прически или цвета волос, а также маникюр 9 мая – к несчастьям и потере здоровья, согласно приметам.
  5. Уборка в шкафах и перекладывания вещей с их привычных мест предвещали проблемы с финансами и неприятности в делах.

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Погодные приметы:

  • Пасмурный и прохладный день 9 мая сулит дождливое и хмурое лето.
  • Ветреная погода утром предвещает скорое потепление.
  • Если снег к этому дню еще не везде растаял – лето будет необычайно жарким.
  • Мороз на Глафиру-Горошницу сулит холодную погоду и через неделю.
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