20 фактов об осьминогах: одно из самых удивительных животных

Хотели бы вы поближе познакомиться с осьминогом, одним из самых интересных животных морей? Если это так, то вы попали в нужное место: в этой статье мы собираемся рассказать вам факты, и все они подтверждены научными исследованиями.

© Inc-News

Высокий интеллект осьминогов в сочетании с их обширной коллекцией сложных и странных физических характеристик побуждают относить их к наиболее близким к внеземным видам, которых мы никогда не увидим в нашем мире. Мы расскажем вам 20 фактов об этих удивительных созданиях.

Видео дня

У осьминога три сердца

У осьминогов не одно сердце, а три. Дыхание осьминогов, то есть получение кислорода, в основном осуществляется через жабры. Одно из сердец, главное, распределяет насыщенную кислородом кровь по всему телу осьминога. Два вторичных сердца перекачивают кровь обратно в каждую из двух жабр, чтобы она снова насыщалась кислородом.

У них голубая кровь

Да, у осьминогов кровь голубого цвета. Причина в том, что кровь осьминогов использует не гемоглобин для переноса кислорода, как наша, а гемоцианин. Гемоглобин придает нашей крови характерный красный цвет, а гемоцианин, богатый медью, - синий. Эта адаптация позволяет осьминогам выживать и дышать в холодной воде - среде, в которой гемоцианин наиболее эффективно переносит кислород.

У осьминогов три сердца, а их кровь голубого цвета. Они приспособлены дышать в основном через жабры и жить в очень холодной воде.

Они выбрасывают чернила, чтобы защитить себя

При необходимости многие виды осьминогов (не все) могут выстрелить струйкой чернил, чтобы ослепить своего обидчика и ускользнуть. Чернила производятся и хранятся в мешочке, расположенном рядом с пищеварительной системой животного. Когда осьминог хочет им воспользоваться, чернила соединяются со слизистой оболочкой и выводятся через сифон, образуя густое темное облако.

Чернила осьминога богаты меланином, что придает ему характерный черный цвет.

Мастера маскировки

Одна из самых интересных особенностей осьминогов заключается в том, что они считаются одними из лучших художников по камуфляжу в животном мире. Они могут изменять не только цвет, но и текстуру, непрозрачность и отражательную способность своей кожи в соответствии с окружающей средой и, таким образом, устраивать засаду на добычу или сбивать с толку хищника. Иногда изменение цвета также используется для общения с другими осьминогами. Некоторые виды, такие как осьминог со светящимися присосками (stauroteuthis syrtensis), даже обладают биолюминесценцией.

Как правило, осьминоги, обитающие на мелководье, обладают более развитыми навыками маскировки, чем осьминоги, обитающие в темноте.

Считается, что осьминоги - одни из самых умных животных на свете

Мы обычно ассоциируем интеллект с такими видами, как дельфины или приматы, которые, возможно, кажутся нам более близкими или доступными, но поведение осьминогов показывает, что они также обладают впечатляющим интеллектом.

Исследования, проведенные с ними, показали, что они обладают очень хорошей памятью, способностью ориентироваться и обучаться. Они могут обобщать, принимать разные решения в зависимости от контекста, в котором они находятся, и решать проблемы, наблюдая за своими сородичами. Удивительные способности этих осьминогов хорошо объяснены в документальном фильме “Чему меня научил осьминог”, в котором рассказывается об удивительных дружеских отношениях между южноафриканским дайвером Крейгом Фостером и самкой осьминога.

Это одни из самых самосознательных животных

В группу самосознательных животных также входят человекообразные обезьяны, дельфины, слоны и люди. Считается, что из-за анатомии и способа функционирования их мозга осьминоги способны испытывать широкий спектр эмоциональных состояний, от веселья до депрессии или

Осьминогов можно дрессировать

Многочисленные исследования показали, что осьминогов можно обучить выполнять определенные задачи и преодолевать всевозможные испытания.

Это особенно удивительно, учитывая, что, несмотря на свой природный интеллект, они одиночные животные и что молодые осьминоги не получают никаких уроков от своих родителей, которых они даже не знают. То есть обучение не в их природе, но они на это способны.

... но они очень озорные и игривые

Одна из самых забавных особенностей осьминогов, которые кажутся нам наиболее забавными, заключается в том, что, несмотря на то, что они такие умные (или, возможно, именно по этой причине), они не всегда готовы сотрудничать. На самом деле, они очень хорошо знакомы с концепцией игры и иногда предпочитают именно ее.

Как в исследовательских учреждениях, так и в аквариумах и зоопарках, нередко встречаются осьминоги, которые “плохо себя ведут” и развлекаются, различными способами раздражая своих опекунов.

Они “думают” не только мозгом, но и руками

Мозг осьминога очень развит и, что самое удивительное, децентрализован. Например, у обыкновенного осьминога (octopus vulgaris) около 500 миллионов нейронов (столько же, сколько у собак, и более чем в два раза больше, чем у кошек), две трети из которых находятся на руках. Благодаря этому руки могут выполнять всевозможные рефлекторные действия, даже когда они отключены от мозга. Кроме того, такое распределение нейронов позволяет осьминогу сознательно выполнять более одной задачи одновременно: например, открывать одну раковину и одновременно исследовать близлежащую.

Кстати, следует отметить, что руки осьминогов могут показаться мягкими и нежными, но это несколько далеко от реальности: у них очень сильная мускулатура.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что, хотя в просторечии мы обычно называем их “щупальцами”, их правильное название - руки. Щупальца - это придатки, у которых присоски есть только на конце, в то время как щупальца расположены по всей внутренней поверхности. У осьминогов нет щупалец, только руки. Так называются придатки, внутренняя поверхность которых полностью покрыта присосками (щупальца имеют их только на конце).

Некоторые осьминоги (очень) ядовиты

У осьминогов много врагов (рыбы, морские птицы, китообразные, а иногда и другие осьминоги), поэтому маскировки и мимики не всегда достаточно. Вот почему некоторые виды могут похвастаться ядом. Хорошим примером этой смертоносной особенности является осьминог с синими кольцами (hapalochlaena lunulata) - крошечное и внешне безобидное существо. Его можно встретить в водах Юго-Восточной Азии. Этот осьминог обладает одним из самых сильнодействующих из существующих ядов - тетродотоксином.

У них есть реактивное движение

Одной из самых удивительных особенностей осьминогов является их основной метод передвижения: реактивное движение. Когда им не нужно идти быстро, осьминоги ползут вперед, отталкиваясь сильными руками. Однако при этом они легко устают, так как их частота сердечных сокращений может быстро увеличиться вдвое.

Подлинный метод передвижения осьминогов - это, как мы говорим, реактивное движение. Для этого животное быстро выталкивает через сифон воду, которая скапливается в его полости рта, что толкает его в противоположном направлении (головой вперед).

Они живут очень недолго

Одним из основных ограничений, с которыми сталкиваются осьминоги, является их короткая продолжительность жизни. Некоторые виды живут не более 6 месяцев, а самые долгоживущие редко превышают 5 лет.

Чем вызвано это сокращение продолжительности жизни? Это напрямую связано с их размножением. Несмотря на их высокий интеллект и способность к обучению, продолжительность жизни осьминогов очень мала. Кроме того, родители не заботятся о детенышах и не передают им своих знаний.

Они используют руку для размножения

Мы уже видим, что осьминоги во многом полагаются на свои руки ... среди прочего, для размножения, в случае самцов. У самцов осьминогов есть особая рука, гектокотиль, которая используется для передачи спермы самке. Гектокотилы могут иметь очень разную конфигурацию в зависимости от вида, но их функция всегда одинакова. Кроме того, осеменение не обязательно должно быть мгновенным. На самом деле нередко самка какое-то время хранит сперму самца, чтобы оплодотворить себя в нужное время.

Осьминоги размножаются только один раз и вскоре умирают.

Мы уже отмечали, что одна из главных особенностей осьминогов - их небольшая продолжительность жизни - напрямую связана с их размножением. И самец, и самка всегда умирают вскоре после размножения.

У самцов после оплодотворения наступает ускоренное старение, которое приводит к их смерти всего за несколько месяцев. У самок созревание репродуктивных органов и появление инстинкта защиты яиц приводит к отключению пищеварительных желез; как следствие, самка вскоре умирает от голода.

Осьминоги могут пользоваться инструментами и транспортировать материалы

Интеллект осьминогов в сочетании с их сильной способностью управлять окружающей средой с помощью рук позволяет им удивительным образом использовать инструменты.

Например, осьминог может искать и выбирать камни нужной формы и в нужном количестве, чтобы закрыть вход в свое логово, переносить их и устанавливать “ворота”.

Другой пример - осьминоги вида amphioctopus marginatus, которые собирают кокосовую шелуху, попадающую в море, и используют ее в качестве защиты, либо в качестве доспехов, либо в качестве укрытия для себя.

Они отличают одних людей от других (и у них есть предпочтения)

Эксперимент, проведенный в Новой Зеландии, показал, что осьминоги могут различать исследователей и, что еще более шокирует, отдавать предпочтение некоторым из них. Один конкретный осьминог вел себя нормально со всеми экспертами, кроме одного, которого он без особой причины всегда приветствовал прямыми струями воды.

Их руки не могут прилипать к себе или запутываться

Руки осьминогов снабжены мощными присосками, оснащенными сложным сенсорным оборудованием в виде хеморецепторов. Эти рецепторы позволяют осьминогу ощущать вкус всего, к чему он прикасается, но у них также есть очень любопытная функция: они позволяют животному отличать свою кожу от кожи других животных и предотвращают прилипание присосок к своему телу.

Они могут восстанавливать потерянные руки

Еще одна из самых поразительных особенностей осьминогов заключается в том, что они могут отрастить любую руку, которую потеряют (например, в результате нападения хищника), всего за несколько недель.

Еще более удивительным является тот факт, что новая рука будет точно такой же, как и предыдущая, как по форме, так и по своим возможностям и функциям.

Не имея скелета, они очень гибкие

Даже среди беспозвоночных осьминоги выделяются своей невероятной гибкостью. Они могут растягиваться, сплющиваться, сжиматься и скручиваться, казалось бы, невозможными способами, и проникать практически в любую щель.

Это делает их первоклассными спасателями как в дикой природе, так и в лабораториях и аквариумах. Эту функцию эксперты в области робототехники тщательно изучают уже много лет в надежде, что они смогут создать будущих гибких роботов.

Существует осьминог, способный по желанию имитировать форму, цвета и движения других существ

Интеллект, память, гибкость, способность адаптироваться ... на протяжении всей этой статьи мы упоминали вам все эти факты об осьминогах и в заключение хотим рассказать вам об одном конкретном виде осьминогов, который наглядно демонстрирует все эти качества и кажется особенно удивительным.

Речь идет об осьминоге thaumoctopus mimicus, обитающем в морях Юго-Восточной Азии и обладающем невероятной способностью имитировать внешний вид и движения до пятнадцати различных морских видов, от рыб до ракообразных.