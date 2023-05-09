Историк разгадал тайну моста на картине «Мона Лиза» Да Винчи

Итальянский историк подробно изучил картину Леонардо Да Винчи «Мона Лиза», а затем углубился в архивы коммуны Латерина в регионе Тоскана. Благодаря сопоставлению старых записей, фотографий и измерений, ему удалось идентифицировать мост, который находится позади Моны Лизы

© Мир24

Сильвано Винчети утверждает, что это мост Ромито-ди-Латерина, под которым протекает река Арно. Он объявил о своем открытии на пресс-конференции Ассоциации иностранной прессы в Риме. Винчети заявил, что ему помогли архивные записи и характерный зигзаг русла реки на участке, который изображен на фоне Моны Лизы слева.

Также ученый указал на форму арки моста. Из-за разрушений осталась только одна, но, как он посчитал при помощи дрона, изначально у Ромито их было четыре – как и на картине. По его словам, согласно документам в государственных архивах Флоренции, этот мост был действующим маршрутом, соединяющим Ареццо, Фьезоле и Флоренцию между 1501 и 1503 годами – в те же годы, когда Да Винчи жил в регионе Фьезоле и примерно в то время, когда он, предположительно, написал свою знаменитую картину.

Есть более ранние версии, что мост, изображенный художником, находится в городе Понте Буриано, либо это мост Понте Боббио, пересекающий реку Треббия в провинции Пьяченца. Местные жители привлекают туристов различными вывесками, где говорится об этом.

Жители Латерины с населением около 3500 человек и мэр города Симона Нери встретили сообщение Винчети с воодушевлением, пишет Popular Mechanics.