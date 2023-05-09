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Женщина выжила в лесу благодаря конфетам и вину

Жительница Мельбурна, Лилиан Ип, провела пять дней в лесу в австралийском штате Виктория, ожидая помощи. Ее историю рассказал портал News18.com.

Женщина выжила в лесу благодаря конфетам и вину
© unsplash.com

48-летняя женщина заблудилась на маршруте из Мельбурна в район Брайт в штате Виктория, куда отправилась в одиночку. По дороге она застряла в грязи посреди зарослей, где не было мобильной связи.

Женщина встретила незнакомку на пляже и отдала ей свою почку

Лилиан выживала на конфетах и вине, которые она взяла с собой. Наконец, она была найдена спасателями, которые облетели территорию.

Австралийку доставили в больницу, где ее лечили от обезвоживания. После выписки из больницы, женщина вернулась домой к своей семье.

Ранее мы писали о том, что женщина обнаружила неожиданную находку в гараже.

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