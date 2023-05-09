Пережившие войну москвичи поделились воспоминаниями о жизни в эвакуации

Воспоминаниями о тяжелой жизни в эвакуации поделились в интервью «Мосленте» пережившие войну москвичи. Леонид Абрамсон рассказал, что его вместе с семьей эвакуировали в самом начале войны.

Сначала семья оказалась в Сталинграде, где они жили до тех пор, пока к городу не начали подходить немцы. Далее они отправились в Астрахань. Абрамсон отметил, что там его отец случайно встретил своих родителей, которые бежали от немцев из Украины. Тогда ему удалось договориться, чтобы их официально включили в состав семьи.

Из Астрахани семья в новом составе перебралась в Новосибирскую область. Условия в эвакуации были плохие: глиняный пол, вода и туалет на улице. А однажды мать горожанина потеряла продуктовые карточки на месяц. Тогда семья была на грани существования, но помогли коллеги женщины, которые смогли собрать какую-то еду и помочь, кто чем мог. Абрамсон подчеркнул, что такой жизни его бабушка и дедушка по линии отца не выдержали и умерли в первый год.

Горожанка Инна Алесковская рассказала, что ее семья была в эвакуации в Уфе, а потом – в городе Манагора. Там, во время жизни в хибаре, собеседница «Мосленты» особенно помнит огромное количество крыс. «Меня покусали, мне делали уколы. Это был ужас!» — поделилась она.