Три короткие истории о том, как появилось выражение «сирота казанская».

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Можно рассказывать их родственникам и друзьям, которые приедут в Казань в следующие длинные выходные.

Версия №1. Прибедняющиеся казанцы

Когда Иван Грозный взял Казань, он попытался сделать местную знать своими союзниками. Оставил им их владения, взял на госслужбу и хорошо платил. Только им было мало. Они постоянно жаловались царю на судьбу и выпрашивали еще больше наград и подарков. Иногда в письмах Ивану Грозному они сами называли себя сиротами. На всякий случай. Русские бояре следили за этой татарской драмой и говорили: «Вот сирота казанская!» Выражение распространилось со скоростью вирусного ролика с котиками и стало популярно.

Версия №2. Реальные сироты

После взятия Казани Иван Грозный казнил жителей, и многие дети остались сиротами. Их отдали на воспитание в крестьянские, боярские и даже дворянские семьи. Этих детей и стали называть казанскими сиротами. У этой версии есть альтернативный финал. Иван Грозный приказал детям-сиротам разойтись по миру и рассказывать о том, что он захватил Казанское ханство. У них не было выбора. По пути им приходилось попрошайничать, поэтому детей называли казанскими сиротами.

Версия №3. Виновата Екатерина II