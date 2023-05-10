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Как появилось выражение «сирота казанская»

Три короткие истории о том, как появилось выражение «сирота казанская».

Как появилось выражение «сирота казанская»
© Казанский Портал

Можно рассказывать их родственникам и друзьям, которые приедут в Казань в следующие длинные выходные.

Версия №1. Прибедняющиеся казанцы

Когда Иван Грозный взял Казань, он попытался сделать местную знать своими союзниками. Оставил им их владения, взял на госслужбу и хорошо платил. Только им было мало. Они постоянно жаловались царю на судьбу и выпрашивали еще больше наград и подарков. Иногда в письмах Ивану Грозному они сами называли себя сиротами. На всякий случай. Русские бояре следили за этой татарской драмой и говорили: «Вот сирота казанская!» Выражение распространилось со скоростью вирусного ролика с котиками и стало популярно.

Версия №2. Реальные сироты

После взятия Казани Иван Грозный казнил жителей, и многие дети остались сиротами. Их отдали на воспитание в крестьянские, боярские и даже дворянские семьи. Этих детей и стали называть казанскими сиротами. У этой версии есть альтернативный финал. Иван Грозный приказал детям-сиротам разойтись по миру и рассказывать о том, что он захватил Казанское ханство. У них не было выбора. По пути им приходилось попрошайничать, поэтому детей называли казанскими сиротами.

Версия №3. Виновата Екатерина II

Эта версия самая непопулярная. Однажды в Казань приехала императрица Екатерина II. Все богатые подарки и внимание в этот день предоставили ей. Екатерина была в легком шоке и отреагировала словами: «Меня так пышно встречают. Я как будто сирота казанская». А на что она надеялась, ведь в Казани по-другому встречать и не умеют. *** Александру Дюма такой императорский прием не устраивали (да, он тоже приезжал). Но от этого его пребывание в Казани хуже не стало. Дюма-отец охотился на зайцев, троллил общественность и задержал пароход.

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