День 10 мая в истории

Чем примечательна эта дата.

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Международный день аргании

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Гене­ральной Ассамблеи организации 3 марта 2021 года.

Праздник посвящен аргановому дереву, которое произрастает только на юге Марокко. На протяжении веков оно являлось важнейшей сельскохозяйственной культурой для арабских и берберских общин и сегодня продолжает играть большую роль в региональном развитии.

Из семян дерева получают всемирно известное аргановое масло, которое имеет множество применений, в том числе в медицине, кулинарии и косметической промышленности.

140 лет назад (1883) в Москве загорелись первые электрические дуговые фонари

Ко дню коронации Александра III ими осветили площадь вокруг храма Христа Спасителя и колокольню Ивана Великого.

Первые фонари, тогда масляные, появились в Москве в середине XVIII века. Они горели с 1 сентября по 1 мая и только в те ночи, когда на небе не светила луна. В 1863 году в городе появились керосиновые фонари, которые были установлены французом Боаталем.

Изобретателем электрических дуговых фонарей был инженер Павел Яблочков. Москвичам они настолько понравились, что генерал-губернатору города стали подавать прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако широко использовать изобретение Яблочкова горожане смогли только спустя почти тридцать лет, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

520 лет назад (1503) во время четвёртой экспедиции в Новый Свет Христофор Колумб открыл Каймановы острова

Первоначально, из-за большого количества черепах, обитающих на самих островах и в окружающих водах, испанцы назвали их «Лас-Тортугас» («Черепашьи острова»). Однако оказалось, что крокодилов там живёт гораздо больше, и поэтому острова стали наносить на мореходные карты под названием «Lagartos» («аллигаторы» или «большие ящерицы»).