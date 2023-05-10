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Москвич раскрыл способ бесплатно выпить пива в популярном в СССР баре

Способ бесплатно выпить пива в популярном в СССР баре назвал фолловер сообщества «Московские переулки» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Речь шла о знаменитом советском пивном баре «Ладья», который в простонародье называли «Яма». Стоимость кружки пива в этом заведении составляла 15 копеек.

Москвич раскрыл способ бесплатно выпить пива в популярном в СССР баре
© Мослента

«Пиво в "Ладье" разливали автоматы, которые принимали 15-копеечные монеты. Кружки почему-то всегда были в дефиците, поэтому знающие люди могли прийти выпить пива без копейки денег. По ходу пьесы они собирали пустые кружки за уходящими посетителями и продавали их новым — по 15 копеек, естественно», — написал подписчик группы.

Жители столицы вспомнили, что за 15 копеек наливали неполную кружку — чуть больше половины. Один из юзеров уточнил, что застал время, когда 200 миллилитров пива стоили 20 копеек, а целая кружка — 40 копеек.

Кроме того, москвичи вспомнили и очереди в это заведение. «Туда всегда стояла очередь, заворачивала за угол. Там же, за углом, располагался служебный вход, которым пользовался узкий круг завсегдатаев», «Заведение было чудесным в своей тогдашней простоте. А в очереди туда стояли все, разве что исключая верхушку», «Самое модное место, всегда очередь стояла. Главное было войти и получить кружку, а лучше пару на каждого», — написали москвичи.

Ранее россияне вспомнили вкус советского пива.

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