Семейство белых медведей сняли на видео с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы». Животных заметили в Карском море. Кадры опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

На видео медведица ведет двух медвежат по покрытой льдом поверхности. Увидев проплывающее мимо судно, медведица встает на задние лапы и пристально смотрит в сторону ледокола. Затем она уводит детенышей в сторону от пути следования судна.

Диких обитателей Арктики экипаж ледокола встретил во время проводки танкера к порту Сабетта. Видео сняла третий помощник капитана Мария Кочегарова.