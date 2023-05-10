Британцев напугала таинственная фигура с косой на коронации Карла III

Карла III наконец усадили на британский престол, но теперь его подданные обсуждают в соцсетях дурные предзнаменования на первой за 70 лет коронации в стране. Как отмечает Daily Mail, больше всего британцев потряс визит на торжество таинственной гостьи, которую за внешний вид прозвали "смертью с косой".

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На кадрах трансляции из Вестминстерского аббатства видно, что в распахнутом дверном проеме одного из залов, куда за мгновение до этого вошли солдаты почетного караула, на пару секунд вдруг появляется силуэт в капюшоне и темном плаще, с длинным предметом в руках, напоминающим косу. Один из пользователей разместил эти кадры в своем Twitter (заблокирован в РФ), чем спровоцировал бурную дискуссию: за считаные часы видеозапись собрала полмиллиона просмотров. Судя по комментариям, впечатление у многих пользователей одинаковое: "Появилась смерть с косой", "Это будто сцена из фильма "Экзорцист 3", "Неужели это правда?". А некоторые даже посчитали силуэт духом принцессы Дианы - первой супруги свежеиспеченного монарха, которая погибла в 1997 г.

На коронации, состоявшейся 6 мая, хватало и других странностей, на которые обратили внимание журналисты, очевидцы и зрители. Например, корону, которая весит больше 2 кг, на голову Карла III надевали не без труда. Во время конного шествия в Букингемский дворец одна из лошадей в процессии вдруг встала на дыбы, травмировав женщину-полицейского. А несколько солдат почетного караула упали в обморок.