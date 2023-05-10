Что нельзя делать в день Семена Ранопашца 10 мая

Православная церковь 10 мая чтит память апостола и мученика Симеона. В народе его прозвали Ранопашцем, так как в это время на Руси начинали готовить землю к посеву.

С этой датой связано множество примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что 10 мая не стоит работать на земле, но если посадить сегодня лук, он не будет горчить. Поверья также гласят, что в день Семена Ранопашца нельзя поливать комнатные растения. Считалось, что это приведет к долгой разлуке. Однако для одиноких людей работа с цветами сегодня — хорошая примета. Сажать и пересаживать растения — к романтическому свиданию.

В день Семена Ранопашца не стоит покупать новую обувь и ремонтировать старую. Согласно приметам, если ослушаться, в ней человек будет постоянно сталкиваться с проблемами и притягивать к себе несчастья.

Еще один запрет касается ссор с близкими людьми. Любые конфликты сегодня могут привести к тому, что отношения безвозвратно испортятся, поэтому стоит быть более бережными к чувствам окружающих.