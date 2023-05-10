Самые масштабные природные пожары в России за последние годы

Новости о пожарах в регионах Урала и Западной Сибири не утихают уже не первый день. Из-за аномальной жары и сильного ветра огонь молниеносно распространялся,что привело к гибели десятков человек и к разрушению целых поселений.

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“Рамблер” вспоминает о самых крупных лесных пожарах последних лет.

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2019 год

Природные пожары в Сибири в 2019 году вызвали широкий общественный резонанс, так как стали одними из самых масштабных за последние 20 лет. Огонь бушевал с июня по сентябрь. Главными эпицентрами тогда стали Якутия, Бурятия, Красноярский край и Иркутская область. Уже к августу площадь, охваченная природными пожарами, достигала более чем пяти миллионов гектар. Задымления сохранялись не только над поселениями и крупными городами Сибири и Урала, но и Казахстана. Последствиями более чем 14 тысяч природных пожаров 2019 года по всей территории России стали поражения площади более чем 15 миллионов гектар.

2020 год

За год пожары в стране охватили в целом около девяти миллионов гектар. 70% из них пришлись на Якутию. В борьбе с огнем тогда только на территории этого региона были задействованы более пяти тысяч человек и около 800 единиц техники. В тот год около тысячи лесных пожаров было зарегистрировано только в Иркутской области.

2020 год запомнился еще и крупными пожарами на территории других стран - огонь в бушевал еще и в США, Канаде, Австралии и в других точках планеты.

2010 год

Зачастую жители крупнейших городов центрального региона России слышат о лесных пожарах и смоге больше из новостей, однако в 2010 году каждый прочувствовал это на себе. В августе торфяные и пожары в Московской области и лесные возгорания в других ближайших регионах привели к тому, что вся столица и близлежащие населенные пункты были покрыты густым смогом.