День Девяти целителей: что нельзя делать 12 мая

12 мая православные верующие вспоминают девять мучеников Кизических, живших в 3 веке. В народе этот день именуют днем Девяти целителей.

© Unsplash

Наши предки верили, что Кизические мученики способны излечить оспу и лихорадку. Сегодня принято молиться святым и проводить обряды на укрепление физического и ментального здоровья.

Подробнее о том, что нельзя делать 12 мая, а к каким приметам следует прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 12 мая

Сегодня нельзя испытывать низменные чувства вроде злости, зависти и осуждения. В противном случае, наступит череда неудачных событий.

12 мая нельзя работать с мукой – велика вероятность заболеть.

В день Девяти целителей нельзя распространяться о своих планах и мечтах. Иначе они не сбудутся.

Не перекладывайте свои дела и обязанности на другого человека. Так вы рискуете потерять репутацию и финансовый рост.

Приметы

Если вечер теплый, а ночью небо ясное – будет богатый урожай.

Если услышали гром, а следом пошел дождь, осадки будут продолжительными.

Березовые листья появились раньше ольховых – лето будет сухим и жарким.