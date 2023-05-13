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Почему в японских школах нет уборщиц и оценок

Не секрет, что образование в Японии сильно отличается от европейского. Оно направлено на воспитание трудоспособности, а также на воспитание в детях самостоятельности. По этой причине в школах в Японии нет уборщиц, а за домашние задания не ставят оценки.

Почему в японских школах нет уборщиц и оценок
© Unsplash

О том, как устроены японские школы, — в материале “Рамблера”.

Нет оценок

За домашние задания преподаватели не ставят ученикам оценки. Если оно было выполнено правильно, его обводят красным кружком. Если ученику выполнить задание не удалось, он разбирает его с преподавателем, а потом решает самостоятельно. Оценки в японских школах ставятся только за экзамены и тесты. Они имеют другую шкалу оценивания. “Отлично” начинается от 80 баллов.

Короткие каникулы

Школьники в Японии учатся по триместрам с сентября до июля. Каникулы длятся, как правило, месяц в старших школах и полтора месяца в младших. Так детей приучают к трудолюбию и наличию короткого отпуска.

Нет уборщиц

В японской школе действительно нет ни одной уборщицы. Дети сами убирают за собой мусор не только в классе, но и в коридорах. После уроков они берут мусорные пакеты, швабры и убирают за собой.

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Строгие ограничения по внешнему виду

Во всех школах Японии действует правило на школьную форму. В каждой школе она строго регламентирована и может отличаться по цветам. Считается, что это дисциплинирует учеников и также подготавливает к последующей работе и офисному дресс-коду. Также во многих школах запрещен пирсинг, разноцветные волосы и татуировки.

Каждый год новый класс

В Японии состав классов перетасовывают каждый год. Ученики из одной параллели учатся с другими. Состав может меняться постоянно. Так детей учат находить общий язык в любой ситуации и в любой компании.

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