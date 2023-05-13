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Что нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая

Православная церковь 13 мая чтит память одного из двенадцати апостолов Иакова Зеведеева. В его честь в народе этот день прозвали Яковом Теплым.

Что нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая
© Unsplash

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как гласят поверья, с Якова Теплого нельзя жениться. Наши предки верили, что те, кто вступят в брак, всю жизнь будут маяться друг с другом: супруги будут несчастны, но разорвать отношения при этом не получится. Еще один запрет касается романтических свиданий и признаний в любви. Лучше сегодня этого не делать, иначе возлюбленные рассорятся.

Плохой приметой 13 мая считается отправление в дальнюю дорогу, так как человек может столкнуться с большими неприятностями в пути. Не стоит также начинать сегодня новые дела. Если ослушаться, все начатое обернется неудачей.

Кроме того, на Руси считали, что в день Якова Теплого нельзя устраиваться гулянья. В это время наши предки трудились на огороде, а шумные застолья сбивали рабочий настрой.

Что нельзя дарить на новоселье

Согласно приметам, нельзя 13 мая ругаться, грустить и вспоминать о негативных событиях из своей жизни. Считалось, что негативные мысли и конфликты могут спугнуть удачу.

Погодные приметы:

  • чистое небо с утра 13 мая - к солнечной погоде летом,
  • дождь в этот день - к обилию свадеб осенью,
  • если ночью видны звезды и дует теплый ветер, лето будет дождливым.
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