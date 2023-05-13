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Коротко о том, почему командир римлян рыдал, когда разрушили Карфаген

Римляне захватили Карфаген под командованием Сципиона Эмилиана, слывшего интеллектуалом и творческим человеком.

Почему командир римлян рыдал, когда разрушили Карфаген
© Wikimedia.org

О неожиданной реакции на свою победу, читайте в материале «Рамблера».

Римский предводитель весьма великодушно отнесся к побежденным: накануне решающей битвы Сципион пообещал оставить в живых тех, кто решит ему сдаться. Обещание свое он сдержал. Многие жители Карфагена остались в живых, благодаря ему, хотя и стали рабами.

Когда римская армия разрушала Карфаген, ее предводитель неожиданно начал плакать. Чтобы не вызывать ненужных разговоров, Сципион объяснил это тем, что не смог сдержать слез от мысли, что и Рим может кто-то сравнять с землей.

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Но на самом деле римский полководец горевал о том, что уходит в небытие культура и история великого Карфагена, а его жители в одночасье теряют все, что имели в жизни.

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