Коротко о том, почему командир римлян рыдал, когда разрушили Карфаген
Римляне захватили Карфаген под командованием Сципиона Эмилиана, слывшего интеллектуалом и творческим человеком.
О неожиданной реакции на свою победу, читайте в материале «Рамблера».
Римский предводитель весьма великодушно отнесся к побежденным: накануне решающей битвы Сципион пообещал оставить в живых тех, кто решит ему сдаться. Обещание свое он сдержал. Многие жители Карфагена остались в живых, благодаря ему, хотя и стали рабами.
Когда римская армия разрушала Карфаген, ее предводитель неожиданно начал плакать. Чтобы не вызывать ненужных разговоров, Сципион объяснил это тем, что не смог сдержать слез от мысли, что и Рим может кто-то сравнять с землей.
Но на самом деле римский полководец горевал о том, что уходит в небытие культура и история великого Карфагена, а его жители в одночасье теряют все, что имели в жизни.