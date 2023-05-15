День Бориса и Глеба: что нельзя делать 15 мая

15 мая православная церковь чтит память Бориса и Глеба – сыновей киевского князя Владимира Святославовича. Этот праздник стал первым среди всех православных, учрежденный в 1115 году на Руси.

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С этого дня наши предки начинали сажать огурцы и тыквы. А для барышей в этот день считалось хорошей приметой продать что-либо и громко отметить этот праздник – в таком случае удача в деле должна была сопутствовать им весь год.

Что запрещалось делать в этот день Не стоило класть чеки вместе с деньгами – к финансовым проблемам из-за необоснованных больших трат.

Не оставлять кошелек совсем без бумажных купюр – к нищите.

Также плохой приметой считалось пересчитывание своих финансовых накоплений после захода солнца.

В этот день не стоит проводить уборку – подметать, мыть полы или пылесосить, чтобы не вымести из дома удачу и благосостояние.

Хорошей приметой наши предки считали позвать в этот день гостей в свой дом, поделиться едой или деньгами с нуждающимися, не отказывать в помощи тем, кто о ней просит. После ухода гостей хозяйки подметали в доме по особой схеме – от выхода к центру комнаты – таким образом они пытались удержать удачу в доме.

Погодные приметы