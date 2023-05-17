Каким был самый громкий звук в истории человечества

27 августа 1883 года произошел взрыв вулкана Кракатау, расположенного в Индонезии. До сего дня звук, родившийся во время взрыва Кракатау считается учеными самым громким в истории.

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Извержение вулкана началось еще в мае 1883 года, однако 26 и 27 августа последовала серия мощнейших взрывов в жерле, что привело к практически полному разрушению острова. Остров буквально разломило на две части, были полностью уничтожены 165 городов и поселений, еще 132 населенных пункта серьезно пострадали. Результатом того извержения, которое по праву считается одним из самых смертоносных, стали почти 40 тысяч погибших.

Звук, раздавшийся во время одного из взрывов Кракатау был такой мощи, что несколько раз облетел весь земной шар – это показали позднее данные барометров, которые улавливали инфразвуковые волны. Громкость самого мощного взрыва из серии достигла более чем 300 дБ, что превышает предел человеческой выносливости и может привести к немедленной гибели.

Удивительно также, что взрыв был слышен на расстоянии около пяти тысяч километров в 50 разных точках планеты. Например, этот грандиозный взрыв услышали у юго-восточного побережья Африки на расстоянии 4800 км от самого вулкана. А многие из членов экипажа британского корабля «Norham Castle», находящегося более чем в 60 км от вулкана, повредили барабанные перепонки от силы этой звуковой волны.