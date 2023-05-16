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Жуткая причина, из-за которой "карманные" собаки оказались в моде столетия назад

Гламурные знаменитости начали массово обзаводиться миниатюрными собаками в начале 2000-х. Однако мало кто знает о том, что мода на таких собак возникала столетия назад.

Жуткая причина, из-за которой "карманные" собаки оказались в моде столетия назад
© Jean-Honoré Fragonard

Вот только первоначально дамы использовали "карманных" питомцев в гигиенических целях. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

По данным историков, знатные особы начали обзаводиться миниатюрными собаками еще в эпоху Возрождения. Что примечательно, уже тогда крошечные породы стоили весьма дорого, поэтому позволить их себе могли только обеспеченные слои населения.

Однако крошечные питомцы не только указывали на состоятельность хозяек, но также защищали их от паразитов.

Johann Zoffany

Дело в том, что в Средневековье даже аристократы не уделяли должного внимания гигиене и могли не мыться неделями. Отчасти поэтому они нередко сталкивались с зудом после укусов клопов и вшей.

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Устав бороться с вредителями, дамы нашли для себя изобретательный выход: они обзавелись маленькими собачками. Поскольку у животных температура тела выше, чем у человека, паразиты с удовольствием переключались на них и прекращали. беспокоить женщин.

L. M. Vanloo

По некоторым данным, дамы также использовали собак в качестве платков и полотенец. Они нередко вытирали об них руки после приема пищи или туалета, чтобы не пачкать наряды.

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