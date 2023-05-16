День Марфы Рассадницы: что нельзя делать 16 мая

Православные верующие 16 мая чтят память молодоженов Мавры и Тимофея, жестоко истязаемых и распятых за свою веру. В народе этот день получил название Марфа Рассадница или Марфа Зеленые щи.

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В этот день хозяйки непременно готовили щи из свежей капусты или щавеля. Также хорошей приметой считались в день Марфы посадки в открытый грунт – в огородах высаживали рассаду капусты.

В семьях в этот день супруги старались сохранять спокойное и теплое общение, проводить время вместе и заботиться друг о друге, ведь существовало поверье, что как проведут муж и жена 16 мая, таким и будет для них весь следующий год.

В этот день запрещалось Проливать молоко, дабы не навлечь беду на свой дом.

Дарить или принимать в дар носовые платки. Согласно приметам, это сулило большие проблемы со здоровьем.

Пребывать в плохом расположении духа и думать мрачные мысли, в противном случае такое состояние затянулось бы более, чем на месяц.

Заниматься ремонтом или глобальным строительством без особой на то нужды именно 16 мая. В противном случае может ждать большое количество трудностей в делах.

Погодные приметы