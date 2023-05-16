Как перуанский вулкан чуть не уничтожил Россию

В феврале 1600 году проснулся перуанский вулкан Уайнапутина.

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Извержение было настолько сильным, что его последствия ощутили не только жители американского континента, но и всего мира.

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«Досталось» от этого стихийного бедствия и России.

Повторение пройденного

В византийских летописях встречается такое описание: «Солнце было тёмным, и это длилось 18 месяцев; каждый день оно светило лишь около четырёх часов, однако этот свет был очень слаб. Солнце имело необычный голубоватый цвет...».

Учёные из разных стран, сопоставив данное послание с другими сохранившимися сведениями, пришли к выводу, что описывает оно события 536 года.

Оказалось, по масштабу, а также ходу, оно оказалось идентичным извержению вулкана Уайнапутина, которое произошло в 1600 году. Таким образом был сделан вывод о цикличности таких катастроф, очень напоминающим по описаниям библейский конец света.

Перуанские отголоски

В результате активности Уайнапутина могла перестать существовать и Россия. Так, учёные из Уральского отделения РАН установили, что 1601 год стал на российской территории самым холодным за предыдущие шесть столетий. Кроме того, заморозки не прекращались даже в летние месяцы.

В сентябре же на протяжении нескольких лет стабильно выпадал снег, который не таял вплоть до поздней весны. Естественно, такая вулканическая зима стала причиной голода, от которого погибли до двух миллионов человек только в одной России.

Царские решения

В то время на престоле находился Борис Годунов. Он, конечно, попытался предпринять меры, чтобы ситуация дальше не усугублялась. Но проблема была в том, что никто не мог даже предположить, как долго продлится холод.

Годунов приказал раздавать нуждающимся хлеб и деньги, но решение было принято на скорую руку, а поэтому механизм такой помощи отладить не удалось. В итоге государственная поддержка привела к грабежам и произволу.