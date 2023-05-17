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Как аристократки маскировали морщины в зоне декольте

Столетия назад женщинам приходилось идти на множество странных ухищрений, чтобы сохранять молодость и красоту.

Как аристократки маскировали морщины в зоне декольте
© Philip de László

Косметологов не существовало, эффективных и безопасных бьюти-средств тоже. Однако, как и сегодня, женщины стремились отсрочить старение всеми возможными способами. Или хотя бы замаскировать его.

Подробнее об одном из самых изобретательных способов – в материале "Рамблера".

В XVIII веке аристократки стали более раскрепощенными в своих образах. Если раньше женины тщательно скрывали свои тела, то теперь они предпочитали облачаться в платья с внушительным декольте и открытыми плечами. Что любопытно, такие наряды предпочитали не только юные девушки, но и дамы в возрасте.

Однако последние нередко комплексовали из-за морщин в области декольте. Как известно, именно эта часть женского тела наравне с шеей безошибочно выдает возраст. И пока одни все же прикрывали грудь кружевами и шалями, другие отдавали предпочтение накладкам на тело из воска и... свиной кожи.

Но и это еще не все: женщины, которые мечтали сделать бюст объемнее, также прибегали к накладкам из кожи свиней.

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А те дамы, которые желали приподнять бюст и сделать грудь более округлой, решались на пирсинг сосков. Несколько веков назад, задолго до возникновения пластической хирургии, женщины вставляли в грудь колечки, которые соединялись золотой цепочкой – этот лайфхак помогал приподнять грудь и тем самым омолодить ее.

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