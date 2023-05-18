Девушка придумала оригинальный способ отомстить грубому соседу

Пользовательница Reddit придумала оригинальный способ отомстить грубому соседу парня. Она рассказала, что в качестве мести за его попытку выбить им дверь подписала его на всевозможные рассылки брошюр, а также прислала в его квартиру статуэтку в форме мужского полового органа.

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Автор поста написала, что ее бойфренд общался с соседом всего один раз за три года проживания в жилом комплексе. В тот вечер девушка помогала парню собирать вещи, после чего в квартиру пришел его сосед, недовольный тем, как громко они хлопали дверьми. Молодой человек попросил прощения у соседа и сказал, что это больше не повторится, так как он переезжает.

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«Мужчина продолжал возмущаться в ответ на наш исчерпывающий ответ, и в конце концов нам просто пришлось закрыть перед ним дверь», — рассказала героиня истории.

Тогда он стал пинать дверь, иногда возвращаясь в свою квартиру, чтобы постучать по стенам.

«Мы вызвали службу безопасности дома, но когда сотрудники службы ушли, он вернулся к нашей двери», — добавила она.

Спустя два часа мужчина прекратил пинать дверь в соседскую квартиру, но перед уходом украл коврик. Девушка рассказала, что знала адрес недоброжелателя, и ей не составило труда найти его имя.

«Я подписала его на каждое бесплатное предложение о доставке почтовой корреспонденции, включая порножурналы. Ему приходили сотни бесплатных брошюр о зависимостях, половых заболеваниях, лесных пожарах и всего прочего», — призналась она.

По ее словам, она также отправила ему трофей в форме мужского полового органа с надписью «придурок».

«Этот троглодит не знает даже наших имен, не говоря уже о том, куда переехал мой парень или где живу я, так что, если он нас и заподозрил, он ничего не сможет сделать», — отметила рассказчица.

Она добавила, что недавно также украла его входной коврик во время последнего визита в старую квартиру парня.

В комментариях под постом многие назвали месть автора поста изысканной и поделились похожими историями.

«Мой бывший парень был лысым, и я подписала его на все рассылки о наращивании волос с просьбой прислать подробности. Как же это было приятно», — написала одна из комментаторов.