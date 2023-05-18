Откуда взялось выражение “сирота казанская”: видео

Всем известно выражение "сирота казанская" – его употребляют в отношении человека, который пытается разжалобить кого-то, прикидываясь несчастным. Однако далеко не все знают, в какое время сформировалась эта фраза.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, который опубликовал на своей странице пользователь с ником @myloverussia. В нем автор рассказывает историю происхождения этой фразы.

Как выяснилось, свои корни выражение "сирота казанская" берет еще во времена покорения Казанского царства Иваном Грозным. Дело в том, что нищих и сирот русские цари старались не трогать и не ущемлять, потому многие даже из семей князей в Казани прикидывались сиротами, дабы получить какие-либо поблажки.

Подробнее о версиях происхождения фразы автор рассказал в своем видео.