Эффект коктейльной вечеринки: как ученый связал веселье и психологию
На вечеринках, как правило, бывает шумно. Играет громкая музыка, а беседующие гости пытаются ее перекричать и донести информацию до собеседника. "Рамблер" расскажет, на какие мысли развлекательные встречи подтолкнули ученых.
Предыстория
Однажды британский психолог Эдвард Колин Черри, специализировавшийся на селективном внимании, провел ряд "слуховых" экспериментов. В ходе них ученый надевал на испытуемых наушники и озвучивал им различные сообщения. Участникам было поручено сосредоточить свое внимание на информации, передаваемой в левое ухо, и не обращать внимания на ту, которую они слышали правым. Действо сопровождалось фоновыми шумами – они должны были сбить участников с толку и пробудить их концентрацию.
Испытуемые все же обрабатывали не требующие их внимания сообщения. Однако не из-за самой информации, а физических характеристик голоса, которые ее передавали. Как оказалось, на способность отделять звуки от шума влияют, например, пол говорящего, тембр, громкость, скорость речи.
Суть
В честь суетливой обстановки на вечеринках и был назван психологический феномен, который подразумевает под собой возможность распознавать важные для нас голоса на фоне других звуков и сосредотачиваться на одном диалоге в оживленной обстановке.
Наиболее простой и наглядный пример: вы гуляете по торговому центру в сопровождении музыки, разговоров, криков – обстановка не самая спокойная. Параллельно в голове витает поток отвлекающих от реальности мыслей. В этот момент кто-то произносит ваше имя – скорее всего, вы его расслышите и обернетесь посмотреть, кто вас окликнул, несмотря на фоновый шум.
Продолжение
Дальнейшие исследования показали, что на избирательное внимание влияет возраст. Так, еще с младенчества дети начинают поворачивать голову на знакомые им голоса – например, родителей, родственников. При этом способность отфильтровывать шумовые раздражители достигает пика в молодом возрасте, а затем постепенно начинает угасать. Пожилым людям, соответственно, труднее сосредоточиться на разговоре на фоне шума. Кроме того, им требуется больше времени для обработки отдельных потоков информации. Это объясняется ослабеванием когнитивных способностей, за счет которых мозг и обрабатывает окружающую нас информацию.