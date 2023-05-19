Эффект коктейльной вечеринки: как ученый связал веселье и психологию

На вечеринках, как правило, бывает шумно. Играет громкая музыка, а беседующие гости пытаются ее перекричать и донести информацию до собеседника. "Рамблер" расскажет, на какие мысли развлекательные встречи подтолкнули ученых.

© Unsplash

Предыстория

Видео дня

Однажды британский психолог Эдвард Колин Черри, специализировавшийся на селективном внимании, провел ряд "слуховых" экспериментов. В ходе них ученый надевал на испытуемых наушники и озвучивал им различные сообщения. Участникам было поручено сосредоточить свое внимание на информации, передаваемой в левое ухо, и не обращать внимания на ту, которую они слышали правым. Действо сопровождалось фоновыми шумами – они должны были сбить участников с толку и пробудить их концентрацию.

Испытуемые все же обрабатывали не требующие их внимания сообщения. Однако не из-за самой информации, а физических характеристик голоса, которые ее передавали. Как оказалось, на способность отделять звуки от шума влияют, например, пол говорящего, тембр, громкость, скорость речи.

Суть

В честь суетливой обстановки на вечеринках и был назван психологический феномен, который подразумевает под собой возможность распознавать важные для нас голоса на фоне других звуков и сосредотачиваться на одном диалоге в оживленной обстановке.

Наиболее простой и наглядный пример: вы гуляете по торговому центру в сопровождении музыки, разговоров, криков – обстановка не самая спокойная. Параллельно в голове витает поток отвлекающих от реальности мыслей. В этот момент кто-то произносит ваше имя – скорее всего, вы его расслышите и обернетесь посмотреть, кто вас окликнул, несмотря на фоновый шум.

Продолжение