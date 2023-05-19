Правда ли русский офицер требовал от Японии деньги за предательство

В 1928 году в лондонском суде слушалось очень громкое дело: белоэмигрант Зелинский требовал у японцев выплатить обещанные ему деньги за то, что он в 1904 году предал своих товарищей по оружию и способствовал взятию крепости Порт-Артур.

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История одного предательства

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План был прост: японцы долго старались найти предателя, которой мог бы помочь им захватить неприступную крепость. И, в конце-концов, нашли целых трех: штабные офицеры Федоров, Ворский и Зелинский согласились передать врагу карту минных полей за огромную взятку в 138 млн йен.

Изначально предателей и японских агентов связывала только устная договоренность, а после окончания войны двое их них - Федоров и Ворский - отправились в Японию за наличными. Впрочем, денег им там не дали, а только выписали три странных векселя на 46 миллионов йен каждый. Для офицера Ворского, правда, в скором времени всякая потребность в деньгах отпала, так как он был загадочным образом убит во время поездки.

Дальше выжившие предатели долгое время пытались получить обещанные им миллионы, но сделать этого у них не получалось. Швейцарский банк, в котором Зелинский пробовал получить средства, отказал на том основании, что офицер не мог предоставить оригинал заключенного договора. Разбирательства продлились много лет. К 1928 году, когда состоялось громкое слушание в лондонском суде, из всех трех бывших царских офицеров в живых остался только один, Зелинский, и он уверенно требовал, чтобы ему вернули деньги за много лет назад совершенное предательство. Так, во всяком случае, об этом рассказывала советская пресса.

История одной аферы

На самом деле, в русской истории нет абсолютно ничего о предателе офицере Зелинском - он не числится ни в каких официальных бумагах, нет его ни в наградных листах, ни в списках русского дворянства (а он, как утверждалось в статье, был самым настоящим графом). Почему так вышло?

Потому, скорее всего, что такого человек никогда на самом деле и не было. Он лишь единожды упоминается в разоблачительной статье советского журнала “Огонек”, где рассказывалось о возмутительном судилище в Лондоне.

Но, хоть офицера Зелинского никогда и не было, эта история все равно появилась не на пустом месте. Вероятно, прототипом предателя был известный аферист Игорь Талинский. Он прославился тем, что выдумал историю про предательство, подделал вексель и целых 17 лет беззаботно прожил в Лозанне.

Это была классическая афера: прикрываясь японским векселем, он спокойно брал в банках огромные суммы средств, а старые долги перекрывал новыми займами. Закономерно, со временем выяснилось, что он должен банкам огромную сумму денег. И именно тогда и состоялся тот самый громкий суд в Лондоне, события которого были так сильно искажены в советской прессе.

На самом деле внимание к процессу было приковано не из-за выдающегося цинизма бывшего офицера, а из-за невероятно авантюрного характера самой аферы. У Талинского никогда не было на руках настоящего бланка для изготовления векселя, а был только портрет японского генерала Ямагато, украденный когда-то по случаю у импресарио актрисы Сары Бернар. Каким-то непонятным образом аферист перенес подпись генерала с полотна на лист бумаги, на котором уже и написал сам вексель.