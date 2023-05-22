$79.94+0.0386.50+0.22

Как турецкие бездомные собаки реагируют на угощения: видео

Владелец мясного магазина в Турции ежедневно подкармливает бродячих собак, выставляя коробку с костями на порог магазина.

Люди были сильно удивлены, когда увидели, как вежливо и спокойно ведут себя животные. Несмотря на то, что мясо находится в свободном доступе, они не агрессивны и не бросаются на еду.

Наоборот, животные подходят по очереди и берут только одну порцию угощения. Бездомные собаки оказались очень воспитанными и солидарными, что сделало их героями интернета. Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.

Как кот стал лучшим другом для брошенной собаки

Подробнее о том, как турецкий продавец подкармливает собак, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где находится второй нос у собак.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий