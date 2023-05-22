Владелец мясного магазина в Турции ежедневно подкармливает бродячих собак, выставляя коробку с костями на порог магазина.

Люди были сильно удивлены, когда увидели, как вежливо и спокойно ведут себя животные. Несмотря на то, что мясо находится в свободном доступе, они не агрессивны и не бросаются на еду.

Наоборот, животные подходят по очереди и берут только одну порцию угощения. Бездомные собаки оказались очень воспитанными и солидарными, что сделало их героями интернета. Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.

Подробнее о том, как турецкий продавец подкармливает собак, смотрите в видео.