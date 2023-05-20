Перечислены самые странные стереотипы о китайцах

«Я слышала и о том, что китайцы — страшные трудоголики. Говорили и про настороженное отношение в Китае к русским девушкам, якобы из-за того, что они едут в страну, только желая выйти замуж. Слышала и миф про то, что Китай нацеливается на Сибирь. Всему этому верить не стоит», — сказала Кузина.