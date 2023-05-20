$79.91-0.1386.28-0.22

Перечислены самые странные стереотипы о китайцах

Самые странные стереотипы о китайцах раскрыла «Мосленте» известный китаевед, создательница школы китайского языка, чемпион мира по китайскому, россиянка Аня Кузина.

Перечислены самые странные стереотипы о китайцах
© Мослента

«Я слышала и о том, что китайцы — страшные трудоголики. Говорили и про настороженное отношение в Китае к русским девушкам, якобы из-за того, что они едут в страну, только желая выйти замуж. Слышала и миф про то, что Китай нацеливается на Сибирь. Всему этому верить не стоит», — сказала Кузина.

По словам собеседницы «Мосленты», неправдивы слухи и о том, что китайцы шумные, неопрятные, чавкающие и специфически пахнущие, едят собак, производят некачественные товары и пытаются поставить в Россию бракованные вещи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий