День Николы Вешнего: что нельзя делать 22 мая

22 мая православные верующие вспоминают Николая Чудотворца. В народе этот день именуют днем Николы Вешнего.

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Сегодня отмечают именины Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 22 мая

Сегодня нельзя голыми руками поднимать упавший нож – это может привести к ссоре. Кроме того, не рекомендуется прикасаться к другим острым и режущим предметам.

22 мая нежелательно заниматься тяжелой работой – придется бесполезно трудиться все лето.

Сегодня нельзя отказывать в помощи и милостыне. Иначе можно самим оказаться в роли просящего.

22 мая запрещено убивать пауков – это к разладу в семейной жизни или серьезной болезни.

Приметы

Если сегодня дождь, это к хорошему урожаю хлеба.

Ночью гремит гром – погода будет хорошей.

Если днем не раскрылись цветы одуванчиков – к дождю.

Зацвела рябина – осень будет короткой.