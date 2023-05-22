День Николы Вешнего: что нельзя делать 22 мая
22 мая православные верующие вспоминают Николая Чудотворца. В народе этот день именуют днем Николы Вешнего.
Сегодня отмечают именины Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 22 мая
Сегодня нельзя голыми руками поднимать упавший нож – это может привести к ссоре. Кроме того, не рекомендуется прикасаться к другим острым и режущим предметам.
22 мая нежелательно заниматься тяжелой работой – придется бесполезно трудиться все лето.
Сегодня нельзя отказывать в помощи и милостыне. Иначе можно самим оказаться в роли просящего.
22 мая запрещено убивать пауков – это к разладу в семейной жизни или серьезной болезни.
Приметы
Если сегодня дождь, это к хорошему урожаю хлеба.
Ночью гремит гром – погода будет хорошей.
Если днем не раскрылись цветы одуванчиков – к дождю.
Зацвела рябина – осень будет короткой.
Скворцы беспокойно перелетают стайками с места на место – погода переменится.