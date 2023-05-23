Симонов день: что нельзя делать 23 мая

23 мая отмечается народный праздник Симонов день, который также известен как "День Земли-матушки". Православная церковь в эту дату чтит память одного из апостолов Симона Зилота.

Фото: Unsplash Unsplash

Многие приметы и запреты в эту дату были связаны с работой на земле. Так, нужно было удобрить сад и огород, также стоило заняться высадкой растений. Считалось, что если посадить их в этот день, то год будет урожайным.

Также сегодня особое внимание уделяется деньгам. Чем экономнее человек будет вести себя, тем больше ему вернется богатства. Чтобы привлечь удачу на весь будущий год, в этот день нужно провести небольшую уборку дома.

Что нельзя делать 23 мая

23 мая запрещено просто так копать землю, а также втыкать в нее палки, копья или лопату. Считается, что это лишит благополучия и удачи. Если в ас растут цветы в горшках, которые вы давно хотите пересадить, лучше это сделать сегодня. Не затягивайте этот процесс, иначе они погибнут.

Не стоит прятать деньги в этот день, их в любом случае найдут. Если хотите, чтобы ваши сбережения были в сохранности, носите их с собой. Также не стоит совершать крупные покупки — они не принесут вам радость. И еще не оставляйте кошелек пустым, в нем обязательно должна быть купюра или монета. Это не отпугнет от вас денежную энергию.

Погодные приметы 23 мая