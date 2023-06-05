Привычки жителей Турции, которые не понять россиянам

Не секрет, что менталитет жителей Турции сильно отличается от российского. Они живут в более теплом климате у моря и имеют совершенно другую историю. Все это сформировало в них определенный менталитет, который тяжело понять россиянам.

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О наиболее странных привычках жителей Турции — в материале “Рамблера”.

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Стерильная чистота дома и мусор на улицах

У жителей Турции есть одна отличительная особенность — они очень часто убирают у себя дома. Хозяйка квартиры может часами надраивать квартиру, чтобы она была идеально чистой. Однако как только человек выходит за порог дома, он позволяет себе выбрасывать мусор куда угодно.

На улицах турки не соблюдают чистоту и часто не доносят мусор до урны. Это связано с особенностями менталитета. Дом — особенное место, где должно быть всегда чисто, а на улице можно расслабиться. Поэтому улицы многих городов Турции могут показаться грязными, но не стоит по этому параметру делать выводы о чистоте в квартирах.

Отсутствие прихожих

В домах в Турции нет прихожих, как в России. Это связано с тем, что верхнюю одежду не надо оставлять дома — здесь почти всегда тепло, поэтому пуховики и сапоги здесь не нужны. Если вы придете в турецкую квартиру, то сразу попадете в кухню или гостиную. Ни в коем случае нельзя заходить в дом в обуви — ее оставляют перед дверью.

Всегда делятся едой

Если у человека в Турции есть возможность разделить свою пищу, он обязательно предложит ее своим собеседникам, коллегам или друзьям. Если пищу разделить не получится, то человек уединяется в определенном месте, чтобы его никто не видел. Именно поэтому на работу и в школу турки берут большой комплект еды, а если у них с собой снеки, то берут несколько упаковок.

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