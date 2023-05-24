День Мокия Мокрого: что нельзя делать 24 мая
24 мая православные верующие вспоминают священномученика Мокия Амфипольского.
В народе этот день именуют днем Мокия Мокрого, поскольку в эту пору часто шли дожди. На Мокия праздновались именины Матушки Сырой Земли.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 24 мая
Считается, что на Мокия большую активность проявляют русалки. Именно поэтому сегодня нельзя громко говорить, кричать и сквернословить на берегу водоемов. По этой же причине запрещено бросать что-либо в воду.
Незамужним девушкам нельзя подметать и пылесосить – так можно отпугнуть женихов.
24 мая не стоит браться за новое дело – оно обернется неудачей.
На Мокия также не рекомендуется покупать новую обувь (деньги окажутся потрачены напрасно) и признаваться в сильных чувствах – это к разрыву отношений или безответной любви.
Приметы
Если сегодня дождь и туман, то и лето будет сырым. Если 24 мая восход солнца багровый, летом грядет много лесных пожаров.
Кошка спит животом кверху – к жаркой погоде. А вот если кошка уснула, спрятав мордочку, погода испортится.
Высокая радуга сегодня – к ветреной погоде, а низкая – к ненастью.
Считается, что сон, приснившийся в ночь на 24 мая, может осуществиться через 12 дней.